В Контактном центре обсудят работу общественного транспорта в столице
08.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Телефонировать можно по номеру 15-51. Фото: Борис Корпусенко
Во вторник, 8 февраля 2022 года, в Контактном центре состоится «прямая линия» с участием директора по транспорту коммунального предприятия «Киевпасстранс» Сергея Литвинова.
Проходить «прямая линия» вКонтактном центре города Киева с 12:00 до 13:00. Звонки от жителей будут приниматься по номеру «15-51». В настоящее время все желающие смогут обратиться с беспокоящими вопросами.
В частности, на обсуждение будут вынесены следующие темы:
- уменьшение интервала движения общественного транспорта, неудовлетворительный график работы ;
- изменение трассы действующих маршрутов общественного транспорта;
- восстановление и организация новых автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов;
- оборудование остановок, санитарное состояние и перенос их в другое место;
- внедрение новых остановок общественного транспорта и восстановление старых;
- работа контролеров в общественном транспорте;
- случаи нарушений должностной инструкции водителями в городском общественном транспорте и др.
Напомним, что следить за общением все желающие смогут на сайте Контактного центра города Киева, а также на официальном канале в Youtube, где состоится трансляция в режиме «онлайн».
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»