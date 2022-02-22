В Контактном центре обсудят демонтаж МАФов и уборку свалок
22.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Продолжится «прямая линия» с 12:00 до 13:00. Звонки от жителей будут приниматься по номеру «15-51». В настоящее время все желающие смогут обратиться с тревожащими их вопросами.
В частности, на обсуждение будут вынесены следующие темы:
- восстановление благоустройства после выполнения плановых и аварийных работ;
- демонтаж малых архитектурных форм и временных сооружений, проверка разрешительной документации;< /li>
- техническое состояние проезжих частей, укладка и ремонт асфальтного покрытия;
- санитарное состояние территорий, ликвидация стихийных свалок;<< /li>
- удаление аварийных, поврежденных болезнями деревьев;
- жестокое обращение с домашними, беспризорными и экзотическими животными;
- обустройство мест для выгула животных;
- вылов беспризорных животных;
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Напомним, что следить за общением все желающие смогут на официальном канале в Youtube, где состоится трансляция в режиме «онлайн».
Уже этой весной пользователей контактного центра Киева ждут обновление входа в систему «15-51».< /p>
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»