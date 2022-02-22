В Контактном центре обсудят демонтаж МАФов и уборку свалок

magictr | 22.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В&nbspКонтакт демонтаж МАФов и уборка свалок /></p> <p>Вопрос можно задать в течение часа. Фото: Борис Корпусенко </p> <p>Во вторник, 22 февраля 2022 года, на вопросы киевлян вКонтактном центре будет отвечать первый заместитель директора— начальник управления контроля за благоустройством— Михаил Будилов.</p> <p style=Продолжится «прямая линия» с 12:00 до 13:00. Звонки от жителей будут приниматься по номеру «15-51». В настоящее время все желающие смогут обратиться с тревожащими их вопросами.

В частности, на обсуждение будут вынесены следующие темы:

  • восстановление благоустройства после выполнения плановых и аварийных работ;
  • демонтаж малых архитектурных форм и временных сооружений, проверка разрешительной документации;< /li>
  • техническое состояние проезжих частей, укладка и ремонт асфальтного покрытия;
  • санитарное состояние территорий, ликвидация стихийных свалок;<< /li>
  • удаление аварийных, поврежденных болезнями деревьев;
  • жестокое обращение с домашними, беспризорными и экзотическими животными;
  • обустройство мест для выгула животных;
  • вылов беспризорных животных;

Напомним, что следить за общением все желающие смогут на официальном канале в Youtube, где состоится трансляция в режиме «онлайн».

Уже этой весной пользователей контактного центра Киева ждут обновление входа в систему «15-51».< /p>

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr