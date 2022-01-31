В консерватории представили современную украинскую оперу по произведению Леси Украинки
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Творческий коллектив спектакля после успешной премьеры. Фото: ART.razom
29 января в Большом зале Национальной музыкальной академии состоялась премьера оперы «Одержимая» современного украинского композитора Мирослава Волынского. В основе произведения лежит жизненная драма женщины, оживающая в письмах Леси Украинки.
Одержима», написанная за одну ночь 18 января 1901 года в Минске у постели умирающего Сергея Мержинского, друга и любимого мужа Леси Украинки, начинает цикл драматических поэм писательницы.
Трагический сюжет и глубинная философия драмы привлек молодого львовского композитора на создание оперы еще в 1989 году, когда Мирослав Волынский воплотил ее в музыку для участия в конкурсе камерных опер в Германии.
>Дирижер-постановщик и музыкальный руководитель проекта Сергей Голубничий. Фото: ART.razom
Сначала постановка задумывалась, как камерное представление в сопровождении фортепиано, но партитура произведения нашла неожиданную поддержку главного дирижера Оперной студии НМАУ им. П.И. Чайковского Сергея Голубничего, ставшего музыкальным руководителем и куратором художественного проекта. Кроме него над спектаклем работают два его молодых коллеги, которые завершают обучение в Академии: дирижеры Наталья Стець и Иван Стецкий.
Интересную режиссерскую концепцию представила также молодая режиссер Марина Рыжова, которая стремилась на сцене передать зрителям ощущение тех событий, режиссерское понимание и толкование образов оперы и поэмы. Постановщица пыталась отойти от религиозной трактовки действия и персонажей, зато желая понять их психологию и трансформировать эти очерки у живых людей на сцене.
Режиссер Марина Рыжова (справа) и исполнители спектакля «Одержимая». Фото: ART.razom
Формируя собственную режиссерскую концепцию спектакля, Марина Рыжова опиралась на собственный опыт работы в драматическом театре «Золотые ворота», славящемся творческим поиском и воплощением новых театральных форм.
Минимализм декораций и оформление сценического пространства позволял зрителю полностью сконцентрироваться на чувствах главных героев спектакля.
« В работе с исполнителями мы хотели максимально психологизировать, раскрыть внутреннее состояние персонажей. Поэтому возможно спектакль не выглядит так ярко по своим внешним эффектам, но он беспрекословно затрагивает глубинные переживания у зрителей…»,— рассказывает Марина Рыжова.
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Солистка Киевской оперы Анастасия Полищук. Фото: ART.razom
Участие в спектакле стало большим успехом для молодой певицы, солистки Киевской оперы мецко-сопрано Анастасии Полищук— исполнительницы роли Мириам в премьерном спектакле. Главную мужскую роль Мессии исполнил артист хора Национальной оперы Украины, баритон Сергей Дерун. Интересные образы создали и исполнители второстепенных персонажей, солистка Оперной студии и преподавательница Академии сопрано Татьяна Бондарь, а также студенты: Владимир Щур, Вячеслав Крыжановский.
Зрители ещедро исполнителей и постановочный состав громкими овациями. Также на премьере присутствовал и автор произведения, композитор Мирослав Волынский:
«Я очень рад воплотить в жизнь свое произведение совместно с молодым и очень талантливым коллективом. Надеюсь, что спектакль будет ожидать успешная сценическая судьба»,— поделился своими впечатлениями композитор.
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Второй показ спектакля состоится в середине февраля. Фото: ART.razom
В планах творческой команды продолжать активное развитие украинской оперы и ее популяризация среди поклонников классического искусства.
«Мы стремимся наполнить украинское музыкальное пространство качественным оперным контентом и надеемся, что этот спектакль станет еще одним маленьким шагом к развитию профессиональной оперной индустрии в нашей стране»,— рассказали организаторы фонда Art.razom.
Следующий показ оперы «Одержимая» состоится уже 16 февраля. Во втором составе исполнителей главные партии исполнят: магистрантка И года обучения Мария Антоневская, а также студенты НМАУ: Владислав Федоряка, Владислава Жукова и Владислав Фоминых, недавно ставший солистом Киевской оперы. Будет дирижировать спектаклем Наталья Стець.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»