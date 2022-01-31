В консерватории представили современную украинскую оперу по произведению Леси Украинки

magictr | 31.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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У консерватории оперу по произведению Леси Украинки

Творческий коллектив спектакля после успешной премьеры. Фото: ART.razom

29 января в Большом зале Национальной музыкальной академии состоялась премьера оперы «Одержимая» современного украинского композитора Мирослава Волынского. В основе произведения лежит жизненная драма женщины, оживающая в письмах Леси Украинки.

Одержима», написанная за одну ночь 18 января 1901 года в Минске у постели умирающего Сергея Мержинского, друга и любимого мужа Леси Украинки, начинает цикл драматических поэм писательницы.

Трагический сюжет и глубинная философия драмы привлек молодого львовского композитора на создание оперы еще в 1989 году, когда Мирослав Волынский воплотил ее в музыку для участия в конкурсе камерных опер в Германии.

«В опере меня привлекают прежде всего сильные личности, сильные чувства, сильные поступки. Все это есть в драматургии Леси Украинки, причем не только в драме „Одержимая“, ведь первая моя опера написана по „Лесной песне“ Леси Украинки, привлекала также и „Кассандра“. Сюжет мне подсказала жена Анна, которой и посвящена опера»,— рассказывает композитор Мирослав Волынский.

По словам композитора, долгое время идея постановки современной оперы не находила должной поддержки среди украинских музыкальных театров. Воплотить свою давнюю мечту в жизнь удалось лишь несколько лет назад, когда во время фестиваля Kyiv Music Fest-2019 он познакомился с режиссером Мариной Рыжовой.

В консерватории представили современную украинскую оперу по произведению Леси Украинки>Дирижер-постановщик и музыкальный руководитель проекта Сергей Голубничий. Фото: ART.razom

Сначала постановка задумывалась, как камерное представление в сопровождении фортепиано, но партитура произведения нашла неожиданную поддержку главного дирижера Оперной студии НМАУ им. П.И. Чайковского Сергея Голубничего, ставшего музыкальным руководителем и куратором художественного проекта. Кроме него над спектаклем работают два его молодых коллеги, которые завершают обучение в Академии: дирижеры Наталья Стець и Иван Стецкий.

Интересную режиссерскую концепцию представила также молодая режиссер Марина Рыжова, которая стремилась на сцене передать зрителям ощущение тех событий, режиссерское понимание и толкование образов оперы и поэмы. Постановщица пыталась отойти от религиозной трактовки действия и персонажей, зато желая понять их психологию и трансформировать эти очерки у живых людей на сцене.

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Режиссер Марина Рыжова (справа) и исполнители спектакля «Одержимая». Фото: ART.razom

Формируя собственную режиссерскую концепцию спектакля, Марина Рыжова опиралась на собственный опыт работы в драматическом театре «Золотые ворота», славящемся творческим поиском и воплощением новых театральных форм.

Минимализм декораций и оформление сценического пространства позволял зрителю полностью сконцентрироваться на чувствах главных героев спектакля.

« В работе с исполнителями мы хотели максимально психологизировать, раскрыть внутреннее состояние персонажей. Поэтому возможно спектакль не выглядит так ярко по своим внешним эффектам, но он беспрекословно затрагивает глубинные переживания у зрителей…»,— рассказывает Марина Рыжова.

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Солистка Киевской оперы Анастасия Полищук. Фото: ART.razom

Участие в спектакле стало большим успехом для молодой певицы, солистки Киевской оперы мецко-сопрано Анастасии Полищук— исполнительницы роли Мириам в премьерном спектакле. Главную мужскую роль Мессии исполнил артист хора Национальной оперы Украины, баритон Сергей Дерун. Интересные образы создали и исполнители второстепенных персонажей, солистка Оперной студии и преподавательница Академии сопрано Татьяна Бондарь, а также студенты: Владимир Щур, Вячеслав Крыжановский.

Зрители ещедро исполнителей и постановочный состав громкими овациями. Также на премьере присутствовал и автор произведения, композитор Мирослав Волынский:

«Я очень рад воплотить в жизнь свое произведение совместно с молодым и очень талантливым коллективом. Надеюсь, что спектакль будет ожидать успешная сценическая судьба»,— поделился своими впечатлениями композитор.

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Второй показ спектакля состоится в середине февраля. Фото: ART.razom

В планах творческой команды продолжать активное развитие украинской оперы и ее популяризация среди поклонников классического искусства.

«Мы стремимся наполнить украинское музыкальное пространство качественным оперным контентом и надеемся, что этот спектакль станет еще одним маленьким шагом к развитию профессиональной оперной индустрии в нашей стране»,— рассказали организаторы фонда Art.razom.

Следующий показ оперы «Одержимая» состоится уже 16 февраля. Во втором составе исполнителей главные партии исполнят: магистрантка И года обучения Мария Антоневская, а также студенты НМАУ: Владислав Федоряка, Владислава Жукова и Владислав Фоминых, недавно ставший солистом Киевской оперы. Будет дирижировать спектаклем Наталья Стець.

Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

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