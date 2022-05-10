В Конгрессе США считают, что РФ попытается заморозить войну в Украине
10.05.2022 | Без рубрики | Комментариев нет|
Старший советник Конгресса США Пол Массаро заявил, что Путин пытается заморозить войну в Украине и призвал не допустить этого.
Об этом Массаро написал в Twitter.
"Похоже, Путин хочет превратить свою геноцидную войну в замороженный конфликт в Украине. Мы не можем этого допустить. Не упускайте фокус. Цель — полная победа украинцев", — написал советник Конгресса США. -left»>Он отметил, что Запад не понял и не понимает Путина. Массаро назвал российского президента клептократом и "гангстером, который играет в нациста". =»align-left»>"Дело в том, что Путин совсем не изменился. Он все еще уверен, что ему все может сойти с рук. Украина стала первой сталью, на которую он наткнулся за все его правление», — написал Массаро.
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Что известно
- 9 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон S. 3522 о ленд-лиз и защита демократии в Украине. Закон позволит США оперативно предоставлять нашей Украине оружие для защиты от агрессии России путем сокращения бюрократических процедур.
- 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что опасность применения ядерного оружия "серьезная, реальная, ее нельзя недооценивать". Президент США Джо Байден назвал утверждение Лаврова "легкомысленными".
- В ходе выступления на совете законодателей Санкт-Петербурга 27 апреля Путин пригрозил ответными ударами государствам, которые будут "вмешиваться" в войну России в Украине, не уточнив, о чем идет речь.
- 28 февраля Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый боевой режим из-за того, что якобы «чиновники стран НАТО допускают агрессивные высказывания» в адрес России. Один из аспектов стратегических сил сдерживания — применение ядерного оружия.
- На брифинге для журналистов 29 апреля чиновник Пентагона заявил, что Соединенные Штаты не видят риска использования Россией ядерного оружия, несмотря на более резкую риторику последнего.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что приезд временной поверенной по делам США в Украину Кристины Квин в Киев означает невозможность ядерного удара Россией по столице.