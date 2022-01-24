В концертном зале Украинского радио состоялся гала-концерт ко Дню Соборности
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Участники после завершения концерта. Фото: Юрий Прияцелюк
На днях в Доме звукозаписи прозвучала концертная программа при участии известных украинских артистов в сопровождении Академического оркестра народной и популярной музыки Украинского радио.
Выступление на темы народных песен «С Украиной в сердце» современного композитора Ивана Небесного в исполнении оркестра под руководством главного дирижера Михаила Пикульского.
Трогательную песню «Проститутка, ветер, на Украину» подарил зрителям солист Национальной оперы Украины, баритон Александр Бойко.
Концертный зал Дома звукозаписи украинского радио. Фото: Юрий Прияцелюк
Длительное время мелодия на стихи Степана Руданскогосчиталась народной, но не так давно музыковедам удалось выяснить, что музыку написала Людмила Александрова — дочь писателя и краеведа из Слобожанщины. После завершения консерватории в Варшаве, она вернулась в Харьков, где преподавала музыку почти всю жизнь. Другим ее не менее известным произведением стала после «Смотрю я на небо».
Александр Бойко и дирижер Михаил Пикульский. Фото: Юрий Прияцелюк
Яркое и воспалительное произведение «Прикарпатские гуцулки» Дмитрия Попичука подарил цимбалист Владимир Полевчик в сопровождении оркестра.
Солистка Национальной оперы Украины, заслуженная артистка Наталья Николаишинисполнила знаменитую Песню Наталки «Ой, я девушка Полтавка» из одноименной оперы Николая Лысенко. Следует отметить, что этот легендарный образ простой украинской девушки, олицетворяющий лучшие национальные черты, стал для певицы знаковым, а сама исполнительница является одной из лучших интерпретаторов этой роли в современном искусстве.
Поет Наталья Николаевишин. Фото: Юрий Прияцелюк
Композитор-импровизатор Роман Коляда поразил зрителей собственным произведением «Капли запоздалого дождя», объединяющего нотки музыкального импрессионизма, классические и музыкальные. . Концертную программу продолжил дуэт «КоКо Меланж» (Роман Коляда (фортепиано) и певица Анастасия Колодюк) с народной песней «Сизый голубочку».
Выступление Романа Коляды. Фото: Юрий Прияцелюк
Яркое впечатление произвело выступление лауреата международных конкурсов Алексея Коломийца(кнопочный аккордеон) и оркестра, подаренные зрителям изысканный Вальс-мюзет «Над Сеной» из цикла Парижские тайны» Анатолия Гайденко.
Блок европейской музыкальной классики представил Церлины и Дон Жуана из одноименной оперы Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Наталии Николаишин и Александра Бойко, а также сольный номер оркестра, подарившего знаменитую «Фарандолу» Жоржа ».
На завершение музыкального вечера прозвучало еще одно произведение Ивана Небесного «Венчик украинских песен»блестящем исполнении оркестра народной и популярной музыки украинского радио. koncert-donbspdnja-sobornosti-944d143.jpg» alt=»В концертном зале Украинского радио состоялся гала-концерт к Дню Соборности» />
Ведущая Галина Бабий и Роман Коляда. Фото: Юрий Прияцелюк
Также в рамках мероприятия состоялось празднование победителей Премии ответственности Responsibility Award 2021, начатой Фондом семьи Богдана Гаврилишина для организаций гражданского общества, деятельность которых связана с одним или несколькими пунктами Декларации ответственности человека.
Награждение лауреатов премии Фонда Богдана Гаврилишина. Фото: Юрий Прияцелюк
Лауреатами этого года стали: ГО «Вернись живым (И премия), ГО «Строим Украину вместе» (II Премия), ГО «Друзья общины Святого Эгидия (III Премия).
Также победителей премии наградили особыми статуэтками от известного украинского скульптора Олега Пинчука< /strong>.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»