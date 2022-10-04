В компании Испании и Португалии. Украина намерена провести чемпионат мира по футболу
Футбольные чиновники выражают уверенность, что к 2030 году война в Украине, затеянная россией, завершится.
Событие:< /strong>Украина намерена принять участие в совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает The Times.
Детали и комментарии:По информации источника, этот шаг санкционировал президент Украины Владимир Зеленский и национальные правительства Испании и Португалии. Согласно договоренностям, наша страна будет принимать матчи одной из групп турнира. Не исключено, что эти планы впоследствии будут скорректированы, и у нашей страны будет возможность принять гораздо больше поединков мирового первенства. О новом партнерстве должны официально объявить футбольные руководители Испании и Португалии во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне уже завтра, 5 октября. В предложении используется идея о том, что футбол может восстановить надежду и мир. Соглашаясь взять Украину в совместную заявку, правительства Испании и Португалии, а также футбольные чиновники этих стран, выражают уверенность, что к 2030 году война в Украине, затеянная россией, завершится, а в стране начнутся активные процессы восстановления, что положительно скажется на всех элементах инфраструктуры. , включая спортивную и логистическую.
Стоит отметить, что начиная с ЧМ-2026, в финальной части турнира будут участвовать не 32, а 48 команд. Соответствующее решение ФИФА утвердила еще в начале 2017 года, из-за чего для организации соревновательного процесса, очевидно, потребуется большее количество футбольных стадионов, чем раньше. Достоверно известно, что финальная часть чемпионата мира по футболу в 2030 году пройдет, как это и было раньше, летом. Турнир станет знаковым для всего мирового футбола, поскольку состоится ровно через 100 лет после проведения премьерного в истории мирового первенства.До этого официально в ФИФА не поступало никаких заявок на проведение финальной части чемпионата мира по футболу в 2030 году, но прием начался только в этом году. Пока что известно о четырех решениях подать соответствующие заявки. От Африканской конфедерации футбола (КАФ) с желанием организовать мировое первенство выступило Марокко, от американской КОНМЕБОЛ готовится совместная заявка от Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили, а от УЕФА на официальном уровне был подтвержден намерение от Испании и Португалии, до вероятно, до Португалии. присоединится и Украина. Кроме того, есть достаточно экзотический интерконфедерационный проект заявки, в которую войдут представители УЕФА, КАФ и АФК. Греция, Египет и Саудовская Аравия соответственно. УЕФА считает, что в 2030 году мундиаль должен проводиться исключительно в Европе, поскольку в этом году турнир пройдет в Катаре, а в 2026 — в США, Канаде и Мексике.
Напомним, что в свое время, по сообщению некоторых СМИ, украинский футбольный чиновник Григорий Суркис на встрече с Владимиром Путиным предлагал российскому диктатору совместно побороться за тендер за проведение чемпионата мира-2018, на что кровавый диктатор ответил, что «россия способна сама провести такой турнир».