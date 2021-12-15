В Киото отметили полвека побратимства с Киевом
В парке Такарагаике высадили киевские каштаны. Фото: прессслужба КГГА
В японском городе высадили каштаны и презентовали блок марок с видами Киева, которые их сделал фотокорреспондент сайта «Вечерний Киев».
По случаю 50-летия побратимства японского города и украинской столицы в парке Такарагаике высадили киевские каштаны. В символической церемонии приняли участие мэр города Киото Дайсаку Кадокава, Посол Украины в Японии Сергей Корсунский, председатель Ассоциации дружбы Киева и Киото Мичико Такао и представители городского совета Киото. Мероприятие состоялось при поддержке Посольства Украины в Японии. .jpg» alt=»У Киото отметили полвека побратимства с Киевом» />
«Благодаря сотрудничеству городских администраций Киева и Киото и всесторонней помощи Посольства Украины в Японии и Ассоциации дружбы Киева и Киото состоялся ряд мероприятий, посвященных юбилею побратимства двух городов. Мы очень ценим ту крепкую дружбу и эффективное сотрудничество, которое сложилось между Киевом и Киото на протяжении полувека», — сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.
Да , в концертном зале Киотского дома международных обменов состоялся праздничный концерт в честь 50-летия побратимства.
Праздничный концерт. Фото: прессслужба КГГА
В концерте приняли участие бандуристка Екатерина Гудзий, скрипачка Чие Савада, пианистки Эрика и Юрие Камура, а романист Кенсуке Миядзаки во время мероприятия создал рисунок, где соединил Киев и Киото. Концерт состоялся при поддержке Посольства Украины в Японии. .jpg» alt=»У Киото отметили полвека побратимства с Киевом» />
Блок марок Почты Японии. Фото: прессслужба КГГА
Кроме того, по случаю юбилея при поддержке Киевской городской государственной администрации, Мэрии города Киото и Посольства Украины в Японии в Киото состоялась презентация и церемония погашения юбилейной почтовой марки Почты Японии. Для изготовления тематической почтовой марки были использованы фотографии и городской газеты «Вечерний Киев». В частности, фотографии с видами Почтовой площади с речным вокзалом и Киево-Печерской лавры сделал фотокорреспондент «Вечернего Киева» Борис Корпусенко.Блок марок можно купить на официальном сайте почты Японии. Их стоимость — 1330 иен, это около 314 гривен. -ecf12ac.jpg» alt=»В Киото отметили полвека побратимства с Киевом» />
Стенд с работами детей из Киева занял центральное место выставки. Фото: прессслужба КГГА.
Также в Киото проходила выставка детских художественных работ из городов-побратимов. По случаю 50-летия побратимских отношений стенд с работами детей из Киева занял центральное место выставки. Всего было представлено 2500 работ из разных городов мира, выставку посетило около 7000 человек. В следующем году состоятся Дни Киева в Киото. Японский проект «Worldflags» разработал аниме-образы государств-участников Олимпиады. Среди них изобразили и Украину: символический герой получил одежду в сине-желтых цветах и трезубец как оружие.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»