В Киевсовете утвердили календарь памятных дат на 2022 год

magictr | 16.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В Киевсовете утвердили календарь&r 2022 год

Отмечание направлено на сохранение и защиту украинской национальной памяти, идентичности и аутентичной культуры. Фото из открытых источников

Сегодня на сессии Киевского городского совета утвердили календарный план мероприятий по организации и празднованию на территории Киева памятных дат и юбилеев в 2022 году.

Решение поддержало большинство депутатов.

По словам депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктории Мухи, война продолжается и на информационном фронте, поэтому необходимо проводить информационно-просветительские мероприятия по сохранению и защите украинской национальной памяти, идентичности и.

В Киевсовете датных дат на 2022 год Депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха. Фото: Киевсовет <p>«Городская власть способствует реализации мероприятий, направленных на восстановление национальной памяти и популяризацию украинской истории. В календаре памятных дат и юбилеев Киева предусмотрена организация тематических, информационных, учебно-воспитательных, культурно-художественных мероприятий, где будет освещена информация об исторических событиях и выдающихся людях»,— отметила Виктория Муха.</p> <p style=Депутат добавила, что в плане предусмотрено празднование знаковых памятных дат в истории и юбилеях участников Революции Достоинства, Героев Небесной Сотни, украинских общественных деятелей, диссидентов, журналистов, искусствоведов и писателей, которые за жизнь были участниками борьбы за >

В этом году отмечается 100 лет со времени основания Национального музея «Киевская картинная галерея», 40 лет со времени основания Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и взрослых

В частности, в апреле выполняется:

В Киевсовете утвердили календарь памятных дат на 2022 год

;»>Полный список памятных дат и юбилеев можно просмотреть по ссылке.

На сессии Киевсовета поддержали еще ряд решений, среди которых — оставить тарифы на горячую воду на уровне прошлого отопительного сезона до 31 мая.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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