В Киевсовете утвердили календарь памятных дат на 2022 год
Отмечание направлено на сохранение и защиту украинской национальной памяти, идентичности и аутентичной культуры. Фото из открытых источников
Сегодня на сессии Киевского городского совета утвердили календарный план мероприятий по организации и празднованию на территории Киева памятных дат и юбилеев в 2022 году.
Решение поддержало большинство депутатов.
По словам депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктории Мухи, война продолжается и на информационном фронте, поэтому необходимо проводить информационно-просветительские мероприятия по сохранению и защите украинской национальной памяти, идентичности и.
Депутат добавила, что в плане предусмотрено празднование знаковых памятных дат в истории и юбилеях участников Революции Достоинства, Героев Небесной Сотни, украинских общественных деятелей, диссидентов, журналистов, искусствоведов и писателей, которые за жизнь были участниками борьбы за >
В этом году отмечается 100 лет со времени основания Национального музея «Киевская картинная галерея», 40 лет со времени основания Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и взрослых
В частности, в апреле выполняется:
;»>Полный список памятных дат и юбилеев можно просмотреть по ссылке.
На сессии Киевсовета поддержали еще ряд решений, среди которых — оставить тарифы на горячую воду на уровне прошлого отопительного сезона до 31 мая.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»