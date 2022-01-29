В Киевсовете создадут Координационный совет, который улучшит работу социального транспорта
Социальный транспорт. Фото: Алексей Самсонов
Такой проект решения поддержали депутаты постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики.
В Киевском городском совете планируют создать Координационный совет по вопросам обеспечения транспортной социальной услугой маломобильные группы населения в Киеве.
Это будет консультативно-совещательный орган, который будет заниматься выработкой комплексных решений по улучшению механизмов предоставления социальной транспортной услуги.
«Консультативно-совещательный орган будет заниматься подготовкой рекомендаций и предложений по усовершенствованию процесса предоставления услуги. А также определением путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, возникающих при обеспечении социальной перевозки»,— сообщила депутат Киевсовета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Богдан Тимощук.
Сегодня городские власти обеспечивают перевозку маломобильных групп населения с помощью специального социального такси. Ведь эти люди по объективным причинам не могут передвигаться общественным транспортом для того, чтобы добраться до учреждения, предоставляющего социальные и административные услуги, медицинскую и реабилитационную помощь.
Воспользоваться социальной услугой могут взрослые и дети с инвалидностью, люди пожилого возраста, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, передвигаются с помощью технических средств реабилитации. А также люди с психическими и интеллектуальными нарушениями, хронической почечной недостаточностью и другие маломобильные группы населения.
В Киеве функцию социальной перевозки выполняют 106 транспортных средств.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»