В Киевсовете рассмотрят возможность демонтировать памятники, связанные с Россией
Среди предложенных к монтажу — памятник Ватутину. Фото из открытых источников
Проект «О демонтаже памятных знаков (памятников, мемориальных объектов, мемориальных досок) и их частей, связанных с орфом и колониальным наследием» зарегистрировали на следующую сессию депутата Киевсовета Ксения Семеня Алина Михайлова.
Проект решения предлагает в течение 60 дней «принять организационно-правовые мероприятия по осуществлению работ по демонтажу памятных знаков» и передать на хранение соответствующим районным государственным администрациям до создания музея тоталитаризма.
«Из-за безумного сопротивления идеологических врагов (привет, ОПЗЖ) и непонимания наших „консерваторов“, это всегда давалось очень тяжело. Даже чтобы снести памятник дружбы Киеву и Москве пришлось полгода продолбить все городские структуры. О множестве пушкиных и львов толстых я даже молчу. Война все изменила и ускорила втрое. Наконец, есть понимание, что колониальное наследие нужно уничтожить. Ибо это вопрос нашего освобождения. И это понимание есть не только в кучки городских сумасшедших, а в государства, власти и общества в целом», — написала на Facebook-странице соинициатор проекта, депутат Киевсовета Алина Михайлова.«Они имперским клеймом отравят наше городское пространство. Очень надеюсь на оперативное и положительное принятие, а дальше — воплощение в жизнь. Киев должен быть денацифицирован. То есть — дерусифицированный»,¦— отметила депутат. -73f057d.jpg» alt=»В Киевсовете рассмотрят возможность демонтировать памятники, связанные с россией» />
Согласно законодательству, решения должны рассмотреть на Киевском городском совете.
В Киевском городском совете в ближайшее время планируют переименовать 15 улиц и пять станций киевского метрополитена с целью завершения процесса дерусификации в столице. На прошлой сессии депутаты поддержали решение переименовать три железнодорожные станции и одну библиотеку, а скверу Дружбы между Киевом и Москвой дать название Героев Мариуполя. Кроме того, в столице создали онлайн-карту, на которой отметили российские и белорусские топонимы, а также российские и коммунистические памятники.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»