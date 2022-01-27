В Киевсовете рассказали, над чем в этом году будет работать комиссия по образованию
ПК образования. Фото: архив «Вечернего Киева»
Депутаты горсовета утвердили план работы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта на 2022 год.
Согласно утвержденному плану работы, в течение нынешнего года ПК будет систематически работать над решением актуальных задач, связанных с совершенствованием образовательной сферы в столице.
В частности, над утверждением списков стипендиатов на получение персональной стипендии Киевского городского совета в области образования для одаренных детей, ходатайством о присуждении ежегодной Премии Верховной Рады Украины педагогическим работникам.
Кроме того, комиссия будет заниматься разработкой порядка проведения конкурсов на должности работников и руководителей учебных заведений, утверждением порядка формирования и размещения регионального заказа в учреждениях профессионально-технического образования.
«Мы будем заниматься формированием сети учебных заведений, которые обеспечивают получение среднего образования, а также порядком осуществления расходов на дошкольное образование в Киеве. А еще будем работать над внесением изменений в городскую целевой программу „Дети. Семья. Столица на 2022-2024 годы“ с целью повышения социальной защиты киевлян»,— отметил депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.
Также постоянная комиссия в течение года будет рассматривать вопросы изменения типов и наименования учебных заведений столицы.
Напомним, недавно депутаты Киевсовета проголосовали за создание трех начальных школ на базе школы I ступени № 311 и двух специализированных школ I ступени № 312 и № 322 с углубленным изучением английского языка.
Также Киевсовет поддержал создание детско-юношеской спортивной школы «Киев Спортивный» на улице Василия Липковского, 3.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»