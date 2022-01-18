В Киевсовете рассказали, над чем в 2022 году будет работать постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления
Заседание ПК по вопросам местного самоуправления. Фото: Киевсовет
В утвержденном на нынешний год плане работы постоянной комиссии в приоритете усовершенствования Общественного бюджета, привлечение молодежи к участию в городской политике, разработка новых инструментов коммуникации власти и общины.
Основными направлениями работы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей в 2022 году будут следующие: развитие органов самоорганизации населения, усовершенствование Общественного бюджета, привлечение молодежных общественных организаций к внедрению городской политики.
«Важно проводить обучение, просветительскую работу с жильцами и разрабатывать новые инструменты коммуникации. В то же время, нужно совершенствовать положение об Общественном бюджете и повышать уровень проинформированности киевлян. Платформа реализации местных инициатив является действенным механизмом осуществления демократии в Киеве и дает возможность влиять на бюджетную политику города», — сообщила депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей Юлия Ярмол.
Также в нынешнем году депутатский корпус Киевсовета будет рассматривать утверждение Городской целевой программы укрепления и развития международных связей на 2023-2026 годы. Поэтому постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления будет заниматься определением направлений деятельности, перечня задач и основных мероприятий программы. активного внедрения городской политики. Важно, чтобы в этом году Премию Киевского городского совета за вклад молодежи в развитие местного самоуправления получило как можно больше киевлян и киевлянок»,— подчеркнула Юлия Ярмоленко,
Еще комиссия будет заниматься наработкой в порядок наименования улиц и других объектов городского подчинения. С целью изучения общественного мнения по этому вопросу, будут проводить опросы. » рассказала о сотрудничестве столичных властей и общины и поделилась проблемами и перспективами развития Общественного бюджета.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»