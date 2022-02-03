В Киевсовете приняла присягу новая депутат
В Киевском городском совете новая депутат Инна Ярмоленко.
strong> Она приняла присягу сегодня, 03 февраля, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва. и народные Украины. Неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и Законы Украины. Способствовать воплощению их в жизнь, охранять права, свободы и законные интересы граждан. Добросовестно выполнять свои должностные обязанности»,— заявила Инна Ярмоленко.
Инна Ярмоленко будет работать на благо киевлян в составе депутатской фракции «Единство».
Напомним, что депутат Киевского городского совета IX созыва Александр Омельченко умер 25 ноября 2021 года от осложнений после перенесенного заболевания Covid-19.
В настоящее время в Киевском городском совете работают 120 депутатов из 7 фракций политических партий.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»