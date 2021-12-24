В Киевсовете изберут нового председателя одной из постоянных комиссий
Постоянная комиссия по вопросам охраны культурного наследия пока не может работать. Фото из открытых источников
В Киевском городском совете планируют внести изменения в персональный состав постоянных комиссий и избрать депутата Киевского городского совета Ярослава Федоренко председателем постоянной комиссии по вопросам охраны культурного наследия. Ранее комиссию возглавлял Александр Омельченко.
Такой проект решения поддержали 23 декабря во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращению коррупции.
По словамдепутата Киевского городского совета Виталия Павлика, для того чтобы постоянная комиссия Киевского городского совета могла легитимно работать ее персональный состав должен насчитывать не менее трех представителей депутатских фракций. Ранее постоянную комиссию по вопросам охраны культурного наследия возглавлял депутат Киевского городского совета Александр Омельченко. Лидер фракции «Единство» в Киевсовете, многолетний глава столицы Александр Омельченко ушел из жизни 25 ноября.
«Сейчас состав комиссии насчитывает двух депутатов Киевского городского совета — это делает невозможным . Нужно избрать председателя постоянной комиссии по вопросам охраны культурного наследия, чтобы возобновить его полноценную работу на благо и в интересах киевлян. Необходимо эффективно работать над национально-культурным развитием Киева и сохранить историческое наследие от уничтожения»,— отметил Виталий Павлик.
Депутат добавил, что проект решения предполагает установление пропорционального представительства депутатских фракций в постоянных комиссиях Киевского городского совета. Какие важные решения приняли депутаты Киевсовета на последнем в 2021 году пленарном заседании.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»