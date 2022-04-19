В Киевсовете инициируют лишить Минск статуса города-побратима
Инициаторы считают, что о любых дипломатических отношениях с пособием оккупант не может идти и речь!
Вчера депутаты фракции «Голос» зарегистрировали в Киевсовете проект решения, предусматривающий лишение столицы Беларуси статуса города-побратима Киева.
Также в проекте речь идет о прекращении сотрудничества между городами Киев и Минск до времени, когда белорусский народ освободится от авторитарного режима и установит демократический режим. Об этом сообщили на странице «Голос. Киев».
«Это вполне логично, ведь, как известно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на накопление военных России и техники на территории Беларуси, — говорится в сообщении. — Именно с территории Беларуси начался масштабный и один из основных наступлений войск оккупанта на Киев, именно с территории Беларуси поставлялось обеспечение этих войск, которые оккупировали общины Киевской области: Иванковскую, Бородянскую, Немишаевскую, Бучанскую и другие. Весь мир увидел трагические, зверские, жуткие последствия временного пребывания на территории общин Киевщины «русского мира»— тысячи убитых, замученных, изуродованных гражданских людей, сотни изнасилованных женщин и детей.
Вместе с этим, с территории постоянные обстрелы баллистическими и крылатыми ракетами территории Украины, украинских городов, граждан Украины.
О любых дипломатических отношениях с руководством оккупанта, даже на бумаге, не может идти и речи!»
В то же время под сообщением Дмитрий Желуденко отметил, что лучше «приостановить статус», а не «лишить статуса».
«Формулирование важно, равно как важно все же не приравнивать Минск к российским городам. Беларусь — не агрессор, а оккупированная россией страна. Можно обычно с умным видом „поучать“ как они этого допустили, но мы тоже в свое время выбрали януковича, хочу напомнить»,— считает он.
Соглашение о сотрудничестве с Минском было подписано 5 июля 1997 года.
В то же время немецкий город-побратим Киева — Мюнхен передал 12 реанимобилей с самым современным оборудованием.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»