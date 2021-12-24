В киевском университете открыли Хаб для IT-сферы
При открытии технологического хаба. Фото: КПИ
В тестовом режиме заработал Хаб ФИОТ, созданный на базе КПИ им. Игоря Сикорского.
Это совместный проект КПИ и общественной организации «Развитие IT образования». Хаб будет предоставлять свободный доступ для студентов КПИ и других вузов и учебных заведений Украины и мира.
«Проект Хаб ФИОТ для нашей организации сейчас является флагманским. За этот год было сделано много работы, многое еще ждет впереди. Однако главное — мы открываем свои двери для компаний-партнеров. Уже в следующем году студенты КПИ смогут работать над своими проектами вместе с менторами из IT-компаний, получая практические навыки, и реализовывать новые идеи. Теперь для этого будут все необходимые условия»,— подчеркнул предприниматель и соучредитель ГО «Развитие IT образования» Анатолий Бойко.
Он также добавил, что ХАБ ФИОТ — это первый для Украины подобный образовательный проект, в котором представители бизнеса, студенты и преподаватели могут взаимодействовать на практике и создавать реальные продукты.
«Такие проекты — важная составляющая будущего украинской IT-сферы. Прямое сотрудничество между IT-компаниями, студентами и ВУЗами позволит готовить для рынка именно тех специалистов, в которых нуждается наша технологическая отрасль. Уверен, что этот проект будет успешно развиваться и будет масштабироваться, а также станет примером для других учебных заведений по всей стране», — подчеркнул заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT-сферы Александр Борняков.
< На базе Хаба ФИОТ планируется проведение лекций, воркшопов, конференций и хакатонов для студентов IT-специальностей, а также организация лабораторий, в которых студенты будут работать вместе с менторами из украинских ИТ-компаний.
«Весь этот проект начался с ректора Национального технического университета Украины „КПИ им. Игоря Сикорского“ Михаила Згуровского. Он с самого начала поверил в идею создания Хабу, выделил нам большое помещение на территории университета, где можно реализовать все задуманное. Кроме того, к нашей цели присоединились меценаты-выпускники КПИ, активно помогающие в решении нашей амбициозной задачи. Благодаря совместным действиям и усилиям всех участников процесса, мы сегодня готовы объявить о запуске Хаба в тестовом режиме»,— подытожил декан Факультета информатики и вычислительной техники Сергей Теленик.
«Развитие IT образования »¦— это общественная организация выпускников ФИОТ, которая имеет целью развитие технологической инфраструктуры и IT-нетворку в Украине для уменьшения оттока студентов IT-специальностей за границу. Среди проектов организации — создание на базе КПИ Хаба ФИОТ, Интеллектуального Роботодрома и Смарт-парка. Партнерами ОО «Развитие IT образования» являются крупные украинские IT-компании, среди которых Genesis, EPAM, Netcracker, NetCracker, DataArt, Luxoft, Global Logic, SoftConstruct, Cisco и другие.
Оксана КОШЕВА< /strong>