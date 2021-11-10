В киевском театре презентуют результаты лаборатории с мюнхенскими коллегами
Киевские и мюнхенские актрисы совместно работали над спектаклем. Фото: Тамара Трунова
В октябре творческая группа Театра на левом берегу получила уникальный опыт в коллаборации с немецкими коллегами — совместно они исследовали точки пересечения историй собственных стран и ментальностей и поставили спектакль. О результатах этой международной театральной лаборатории ее участники расскажут сегодня в прямом эфире.
10 ноября ноябрь 19:00 состоится онлайн-конференция и «Художники. Точки пересечения», в которой примут участие немецкая и украинские команды лаборатории.
В течение трех недель команды из двух государственных театров, Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (Киев, Украина) и Münchner Kam (Мюнхен, Германия), обменивались профессиональным и художественным опытом. А также совместно создали будущее представление «Офелия».
От Театра на левом берегу в лаборатории приняли участие актрисы Анастасия Пустовит и Марина Климова, главный режиссер Тамара Трунова, шеф-драматург Павел Арье, звукорежиссер Станислав Ломаковский, проектный менеджер Ольга Шило и директор-художественный руководитель. «Для нас это окно в Европу, для нас это возможность сказать наше слово. И показать, что мы можем делать, непосредственно в Германии. Это классно, когда такие сильные театральные группы обращают внимание на тебя и стремятся работать с тобой»,— отметил шеф-драматург театра Павел Арье.
Об итогах проекта участники немецкой и украинской команд расскажут сегодня. В прямом эфире вы сможете узнать о разнице между украинским и немецким театром, как создаются проекты международного сотрудничества и как найти международного партнера для собственного проекта, увидеть отрывок из созданного спектакля «Офелия. Выход из воды», поговорить о самом проекте.
Посмотреть конференцию можно будет на Youtube-канале театра, в основной ленте на странице театра в Facebook и на странице события в Facebook Конференция «Международная театральная лаборатория. Точки пересечения»
Проект создается при поддержке УКФ.
В этом году состоялся первый проект сотрудничества Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра и Мюнхенского театра Каммершпиле в рамках «Sisterhood: далекие близкие». Проект международной театральной лаборатории «Художники. Точки пересечения» при поддержке УКФ позволил театрам не только узнать больше друг о друге, но и создать совместное представление и заложить фундамент для многих будущих событий и проектов.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»