В киевском парке Победы очаровывает цветущий мост: фото

magictr | 25.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В киевском парке Побед очаровывает цветущий мост: фото

На уютном японском мостике можно сделать хорошие фотографии. Фото: КП УЗН Днепровского района

В парке Днепровского района цветут сакуры.

Уютный японский мостик, создание которого было приурочено к дню года Японии в Украине, так и позволит посетителям парка прийти сюда не только для эстетического насола. , а ее сделать красивые фотографии на упоминание. -bd40fb6.jpg» alt=»В киевском парке Победы очаровывает цветущий мост: фото» />

На уютном японском мостике можно сделать хорошие фотографии. Фото: КП УЗО Днепровского района «В киевском парке Победы очаровывает цветущий мост: фото» />

На уютном японском мостике можно сделать хорошие фотографии. Фото: КП УЗО Днепровского района «В киевском парке Победы очаровывает цветущий мост: фото» />

На уютном японском мостике можно сделать хорошие фотографии. Фото: КП УЗН Днепровского района

«Помним, что совсем скоро Победа за нами, а тем временем продолжаем жить»,— отмечают районные озеленители.

Напомним, в столичном парке «Киото» также расцвели сакуры .

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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