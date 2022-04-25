В киевском парке Победы очаровывает цветущий мост: фото
На уютном японском мостике можно сделать хорошие фотографии. Фото: КП УЗН Днепровского района
В парке Днепровского района цветут сакуры.
Уютный японский мостик, создание которого было приурочено к дню года Японии в Украине, так и позволит посетителям парка прийти сюда не только для эстетического насола. , а ее сделать красивые фотографии на упоминание. -bd40fb6.jpg» alt=»В киевском парке Победы очаровывает цветущий мост: фото» />
На уютном японском мостике можно сделать хорошие фотографии. Фото: КП УЗО Днепровского района «В киевском парке Победы очаровывает цветущий мост: фото» />
На уютном японском мостике можно сделать хорошие фотографии. Фото: КП УЗО Днепровского района «В киевском парке Победы очаровывает цветущий мост: фото» />
На уютном японском мостике можно сделать хорошие фотографии. Фото: КП УЗН Днепровского района
«Помним, что совсем скоро Победа за нами, а тем временем продолжаем жить»,— отмечают районные озеленители.
Напомним, в столичном парке «Киото» также расцвели сакуры .
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»