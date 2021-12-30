В киевском музее Шевченко День открытых дверей: что посмотреть
В музее, кроме основной экспозиции, можно посмотреть несколько выставок
Последний четверг месяца вход в музей бесплатный. Кроме основной экспозиции, посетители могут ознакомиться с фотографиями Израиля, картинами и коврами азербайджанского художника, скульптурами Василия Татарского и музейным проектом «Шевченко: архитектура слова».
Выставка работ азербайджанского художника Эльдара Гаджиева
Его живописные работы написаны в стиле национального декоративно-прикладного искусства, в форме синтеза из ковровыми орнаментами, национальной одеждой, ювелирными изделиями. В коврах используются национальные орнаменты и собственные творческие идеи.
Экспозиция состоит из трех залов, в которых представлены яркие, разнообразные картины в национальном стиле, а также ценные шелковые и шерстяные ковры ручной работы. На выставке отражено целое разнообразие сюжетных линий: некоторые автор берет со своих впечатлений и своего личного видения традиций азербайджанского народа, другие — из литературы, а также картины-ковры, каждая из которых объединяет в себе несколько ковров. >Все представленные работы можно разделить на три основные части: люди и традиции, картины с ковровыми мотивами и непосредственно ковры ручной работы. Особое место отведено уникальному шелковому ковру со сказочными узорами с мотивами поэмы всемирно известного азербайджанского поэта и мыслителя Низами. А также особенно важна для автора работа «Победа», посвященная победе азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне.
Фотовиставка «Иерусалим — не просто город»
Разгадать тайну вечного города. Именно это поставил себе цель фотограф и журналист Дмитрий Брикман. Он 30 лет живет в Израиле. А накануне привез в Киев 120 своих работ. -a128b2a.jpg» alt=»В киевском музее Шевченко День открытых дверей: что посмотреть» />
«Шевченко: архитектура слова»
В пределах выставки деконструировали устоявшийся образ Шевченко и построили новый рассказ о нем, где сфокусировались на личности поэта, ее формировании, трансформации и значении. Начинается рассказ с разговора о поэзии: как она воспринимается/создается/читается. Это дает инструменты для понимания поэзии в целом и поэзии Шевченко в частности.
Экспозиция состоит из двух залов, построенных по единой схеме. О поэзии рассказывают через контекст ее создания и восприятия. И о поэте — из-за включения его в контекст суток и трансформации его идей и смыслов. -den-vidkritih-dverej-shhonbsppodivitisja-de55ad1.jpg» alt=»В киевском музее Шевченко День открытых дверей: что посмотреть» />
Василий Татарский «Иллюзия бытия. Баланс»
Василий Татарский — известный украинский скульптор, работающий в металле, камне, железе, бронзе, дереве, увлекается абстрактными формами. В частности, металл позволяет мастеру высказаться в современной манере и использовать его возможности для создания выразительных пространственных композиций. О деле своей жизни говорит так: «Скульптура — это то, что держит меня в этой жизни…».
30 декабря музей работает до 18:00 (касса — до 17:30) : бульвар Шевченко, 12
Вход свободный
График работы музея на праздники:
31 декабрь— санитарный день (музей закрыт для посетителей);
1 января— выходной;
2 января музей работает до 18:00 (касса— до 17:30);
4, 5 января музей работает до 18:00 (касса— до 17:30);
6 января музей работает до 17:00 (касса— до 16:30);
7 января— выходной день;
8, 9 января музей работает до 18:00 (касса— до 17:30).
До 30 декабря в Центре современного искусства «Белый мир» проходит персональная выставка современного художника Матвея Вайсберга, посвященная его любимому жанру — портрету.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»