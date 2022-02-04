В киевском музее расскажут о японском искусстве
Икебана — традиционное японское искусство, ставшее популярным в Украине.
В это воскресенье киевлян и гостей города приглашают на лекцию преподаватели филиала школы Икенобо Елены Капрановой на лекцию «Икебана» путь цветов длиной в 1500 лет». Она состоится в Музее книги и книгопечатания.
Икебана (в переводе с японской — «живые цветы») — уникальное явление японской культуры, история которого насчитывает более 550 лет. Школа Икенобо считается самой старой и авторитетной среди почти 3000 школ икебаны в Японии.
Лекция пройдет в рамках работы выставки «Украина-Япония. эхо души», посвященной 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Японией. Здесь экспонируются иллюстрации Александра Ивахненко к украинским народным песням и стихам Тараса Шевченко и художественные фотографии японской фотохудожницы Ината Миори, которая была свидетелем теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, после чего посвятила свою жизнь.
Начало лекции: 6 февраля в 16:00.
Адрес: Музей книги и книгопечатания, ул. Лаврская, 9.
Стоимость: вход по музейным билетам.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»