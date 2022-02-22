В киевском музее прозвучит музыка Вивальди

magictr | 22.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В киевском музее прозвучит музыка ></p> <p>В музее Шолом-Алейхема. Фото: архив «Вечернего Киева» </p> <p>В Музее Шолом-Алейхема начался цикл — «Музыкальные вечера у Шолом-Алейхема» с участием преподавателей Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.</p> <p>Начнутся они каждую последнюю пятницу месяца.</p> <p>Первый вечер — «Концерт для двух скрипок» Антонио Вивальди исполнят <strong>народный артист Украины Игорь Андриевский и Нина Сиваченко.</strong></p> <p>Известные супруги скрипачей с большим вдохновением исполняют произведения гениального композитора в доработке которого более 200 концертов для скрипки. Конечно, наиболее знаменитым является «Четыре времени года». .jpg» alt=»В киевском музее прозвучит музыка Вивальди» /></p> <p>Антонио Вивальди внес существенный вклад в развитие инструментирования, он первым применил гобои, валторны, фаготы и другие инструменты как самостоятельные, а не дублирующие. Кстати, Музей расположен в доме, где 9 середины 1903 года (он покинул этот дом между апрелем и августом 1903 года). Это было лучшее время его писательской жизни. Здесь он создал «В маленьком мире маленьких людей», «Новую Касриловку» («Весь Бердичев»), некоторые новеллы из «Тевье-молочара», начал писать «Менахем-Мэндл», а также десятки, если не сотни, рассказов .</p> <p>Поэтому в этом месте проходят творческие вечера писателей и концерты музыкантов. Также действует лекционная программа «Страницы еврейской истории и культуры», проводятся концерты, семинары, конференции, встречи с выдающимися деятелями культуры, науки, искусства и т.д.</p> <p>Так на прошлой неделе состоялся вечер памяти писателя Бориса Штерна.< /p></p> <p><strong>Когда:</strong> в 19:00</p> <p><strong>Где:</strong> улица Большая Васильковская, 5</p> <p><strong> Стоимость:</strong> 60 грн. Для пенсионеров и студентов стоимость билета— 30 гривен</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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