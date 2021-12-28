В киевском музее презентуют представление об отношениях
253
В доме, где проживала Мария Заньковецкая, покажут постановку на серьезную тему. Фото: Театр «Четвертая квартира»
29 и 30 декабря состоится премьера спектакля «Тиндерленд» в театре «Четвертая квартира» при Музее актрисы Марии Заньковецкой. В постановке говорится не столько о популярном приложении для знакомств, сколько о близости и общении, в которых нуждается человек.
Камерный театр «Четвертая квартира» основан в Музее Заньковецкой командой единомышленников, и назван так, потому что именно в квартире № 4 этого дома жила выдающаяся актриса Мария Заньковецкая.
«Мы стремимся Театр корифеев ставил то, что писал — современную им драматурги, а мы современную нам, — рассказал режиссер спектакля Владимир Сурай.— Стараемся поднимать в спектаклях темы, за которые боролась и сама Мария Заньковецкая, которая была одной из первых актрис-феминисток. В спектакле есть вопросы гендерной идентичности, сложности отношений и взаимоотношений».
На этой неделе киевляне могут увидеть представление «Тиндерленд», созданное по пьесе современной драматургини Ирины Серебряковой. Тиндерленд переводится как земля Тиндера, где Тиндер — популярное мобильное приложение для знакомств.
«Однажды моя подруга начала рассказывать о своих приключениях на тендере. Истории были очень разные — смешные, грустные, возмутительные, абсурдные. Мне сначала показалось, что ситуаций, о которых она рассказывает, просто не могло быть. Я думала, она шутит и преувеличивает. Тогда она стала делиться скриншотами. Их накопился целый архив. И мне захотелось рассказать, что происходит по этой и той стороне экрана, — вспоминает Ирина Серебрякова. — Я могла сказать, что большинство этих историй о потребительском отношении к женщинам. Там это действительно есть. Но ограничиться этим было бы очень просто. Женщины бывают не менее циничны к мужчинам и к себе самим. Я хотела посмотреть, есть ли шанс вырваться из этого и услышать друг друга». vistavu-pro-stosunki-72a80be.jpg» alt=»В киевском музее презентуют представление об отношениях» />
Девушки в спектакле примеряют на себя разные образы. Фото: Театр «Четвертая квартира»
По сюжету, однажды вечером трое лучших подруг развлекаются, листая профили в тендере… Однако это не развлекательная история, в которой будут искать ответы на важные для всех нас вопросы. Зачем нам нужны другие люди? Что такое близость? Что такое одиночество? И как нам не потерять себя и друг друга? Как выйти из розового шарика иллюзий, как сбросить маску, как не бояться открыться другим? Насколько этот процесс может быть болезненным? И может ли в этом помочь всем известное приложение?
«Интересно обратиться к современным темам, используя понятный современному зрителю язык. Социальные сети, мобильные приложения — это инструмент, через который мы идем к другой теме, — отметил Владимир Сурай. — Мы не можем игнорировать их наличие, они кардинально изменили нашу жизнь. В то же время в спектакле мы задаем вопрос: зачем людям нужны люди? Мы редко по-настоящему говорим друг с другом, очень редко видимся, и тендер только обостряет эту ситуацию. Особенно во времена пандемии люди меньше контактируют друг с другом, а потребность в общении и близости никуда не исчезает».
«Идет речь о вечных темах: поиск любви, идеального партнера, пытаемся выяснить, кто я такой и что олицетворяю,— поделилась актриса Анастасия Агафонова.— Мы часто одеваем маски, стараемся нравиться людям, изображаем свой определенный образ в социальных сетях — эта тема тоже поднимается в нашем спектакле».
Когда: 29, 30 декабря в 19:00
Где: Музей актрисы Марии Заньковецкой, улица Большая Васильковская, 121
Стоимость билетов: 300 грн.
Обязательным для зрителей является наличие одного из следующих документов:
—Негативный результат ПЦР-теста (сделанный) не ранее, чем за 72 ч до события);
—Отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса (за последние 72 ч.);
—Действующее подтверждение выздоровления от COVID-19 (в применении );
— Или сертификат вакцинации (бумажный или применение ДИЯ).
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»