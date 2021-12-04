В киевском музее представят необычную выставку о коррупции и казаках
Художники поразмышляли над тем, как бы «вписались» в классические произведения незаконные сооружения
К Международному дню борьбы с коррупцией, которая отмечается EUACI) в Украине и Национальный художественный музей решили привлечь внимание украинцев к проблеме коррупции и открыть художественную антикоррупционную выставку Corruptionism.
На классических работах украинских художников 19-20 века внезапно появились последствия коррупции: вырубленные леса из-за добычи янтаря, сломанный железнодорожный транспорт и т.д.
К примеру, на картине Сергея Васильковского 1890 года «Казаки в степи» внезапно возникла незаконно построенная многоэтажка. Так на примерах живописи организаторы хотят показать, как коррупция влияет на жизнь каждого украинца, и рассказать посетителям, как с ней бороться.
Это не первый художественный проект в столице, привлекающей внимание к этому явлению. В 2018-м году в ботсаду имени Гришко развернули масштабный интерактивный «Парк коррупции», который пользовался огромным вниманием посетителей и вместо запланированных двух недель работал четыре, его посетило более 25 тысяч человек. Там через понятные образы, объекты, виртуальную реальность, 3D, интерактивные панели и инсталляции объясняли как работает топкоррупция и что делать, чтобы ее преодолеть. Каждый украинец может обратиться в общественную организацию «Центр защиты киевлян» и получить бесплатную юридическую консультацию по любой проблематике.
Чтобы получить правовую помощь, достаточно позвонить по номеру горячей линии — 0 800 30 20 19 и записаться или на онлайн-консультацию, или на встречу. /p>
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»