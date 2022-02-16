В киевском музее показывают яркую «Вселенную» одного художника: фото
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В Музее Киева продолжается выставка Антона Логова. Фото: Антон Логов
В рамках проекта «Kyiv Art School» Музейно-выставочный центр Музея истории Киева презентовал персональную выставку «Вселенная» украинского художника Антона Логова.
В экспозиции представлены работы разных лет и разных видов изобразительного искусства — живописи и скульптуры. 1c2b664.jpg» alt=»В киевском музее показывают яркий «Вселенная» одного художника: фото» />
В экспозиции представлены работы Антона Логова за 12 лет. Фото: Антон Логов. «В киевском музее показывают яркую &»Вселенную» одного художника: фото» />
Антон Логов с дочерью. Фото: Антон Логов
В экспозиции представлены работы Антона Логова за 12 лет. Фото: Антон Логов
«Художник всегда бродит между реальностью и выдумкой. Ищет определенного катарсиса, который бы стимулировал выходить за рамки обыденности. Для меня искусство есть бесконечная Вселенная чувств и эмоций. Это гармония с окружением и поиски смыслов существования на планете Земля, — объясняет Антон Логов. — В своей живописи разных лет я демонстрирую внутренние состояния: возвышение, восхищение, влюбленность, меланхолию, трансцедентальное спокойствие. Чувство Вселенной разноцветное и многофактурное. Цветные пластические решения коррелируются с естественными стихиями: землей, водой, огнем и воздухом. Я стараюсь создать образ мира, который нам не принадлежит. Существуют только определенные условия или почва, из которой прорастают идеи, мысли и действия. Это калейдоскопическое движение картин дополняет скульптурная инсталляция „Контекст“, которая создана из находок и предметов из моей мастерской. Она о намерениях «вырваться» из контекста замкнутого круга времени и временности. Я прихожу к пониманию, что Вселенная — это все мы…». vsesvit-odnogo-mitcja-foto-eb7e01d.jpg» alt=»В киевском музее показывают яркий «Вселенная» одного художника: фото» />
В экспозиции представлены работы Антона Логова за 12 лет. Фото: Антон Логов
В экспозиции представлены работы Антона Логова за 12 лет. Фото: Музей Киева
В экспозиции представлены работы Антона Логова за 12 лет. Фото: Музей Киева
В двух залах музея размещены работы Антона Логова за 12 лет, в одном — более светлые, в другом — более темные по цвету. Среди них — работы по серии Geo, посвященной геологическим ресурсам, серии, посвященной воде, картины красного цвета, напоминающие стихию огня. Скульптура «Контекст» сделана из подрамников, похожая на диск солнца, являющийся частью одной из стихий природы. Кроме того, картины из серии «Ребрендинг» являются переосмыслением и адаптацией сюжетов художника-авангардиста Казимира Малевича. Например крест, на который Малевича вдохновили украинские вышитые сорочки, Антон Логов подает также как перекресток дорог и долей. muzeyi-pokazujut-jaskravij-vsesvit-odnogo-mitcja-foto-8a9d790.jpg» alt=»В киевском музее показывают яркий «Вселенная» одного художника: фото» />
В экспозиции представлены работы Антона Логова за 12 лет. Фото: Музей Киева
Работы художника представили в рамках проекта Kyiv Art School, который длится с 2017 года. Именно в этом году отмечали столетие от основания Украинской Академии искусств, ныне — Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА). Этот проект посвящен истории становления, развития Украинской Академии Искусств и состоит из серии выставок киевских художников современности, которые получили профессиональное образование в столице. Его участниками были Петр Лебединец, Владислав Шерешевский, Елена Придувалова, Алексей Олеся Джураева и т.д. -jaskravij-vsesvit-odnogo-mitcja-foto-23e4509.jpg» alt=»В киевском музее показывают яркий «Вселенная» одного художника: фото» />
В экспозиции представлены работы Антона Логова за 12 лет. Фото: Музей Киева
В экспозиции представлены работы Антона Логова за 12 лет. Фото: Музей Киева
«Мы знакомим киевлян и гостей города с ведущими современными художниками — представителями киевской школы живописи. Кроме просветительской функции, „Kyiv art school“ позволяет сохранить зафиксированную ими современность в фондах музея»,— отметила Татьяна Костенко, генеральный директор музея истории города Киева. vsesvit-odnogo-mitcja-foto-1af781c.jpg» alt=»В киевском музее показывают яркий «Вселенная» одного художника: фото» />
Антон Логов. Фото: Музей Киева
Антон Логов родился в 1984 году в городе Раздельное Одесской области. В 2004 году окончил Одесское художественное училище им. М.Б. Грекова, а в 2010 году — Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры. Живёт в Киеве.
Работает с живописью, скульптурой, фото, и инсталляцией. В 2020 году победил в конкурсе молодых художников OBJECTS art prize. Активный участник выставок в Украине и за границей; работы, в частности, показаны в галерее Saatchi (Лондон), выставочном центре LITEXPO (Вильнюс), Национальном музее Грузии (Тбилиси), галереях Zenko Foundation (Киев), Invogue#Art (Одесса), «ЯГалерея» (Киев и Днепр, Львов ).
Когда: до 21 февраля, вт.-вс.: 11:00-19:00 (касса работает с 11:00 до 18:15, пн.: 11:00- 16:00 (касса работает с 11:00 до 15:15).
Где: МВЦ «Музей истории города Киева», ул. Б. Хмельницкого, 7
Стоимость входного билета: 100 грн.
Вход на выставку по правилам посещения заведений культуры в условиях адаптивного карантина «желтой зоны»
В столице демонстрируют творческую лабораторию художника, чьи скульптуры установили возле Национальной оперы.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»