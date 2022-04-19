В киевском музее костюма и стиля расскажут о силе броши во время войны
В коллекции музея есть броши, хранящие воспоминания их владелиц. Фото: Victoria Museum
20 апреля посетителям Victoria Museum устроят лекцию об истории брошей 19 века, ставших символом памяти, любви или потери.
В коллекции Victoria Museum есть броши, которые их владелицы могли получить в подарок от любимого человека — пышные, украшенные драгоценными камнями. А те, которые не выделяются роскошью, были не менее ценными для тех, кто их носил. В свое время эти броши символизировали скорбь, и носили их во время траура. rozkazhut-pro-silu-broshki-pid-chas-vijni-7570435.jpg» alt=»В киевском музее костюма и стиля расскажут о силе броши во время войны» />
В коллекции Victoria Museum есть броши с историей. Фото: Victoria Museum e2d1e41.jpg» alt=»В киевском музее костюма и стиля расскажут о силе броши во время войны» />
В коллекции Victoria Museum есть броши с историей. Фото: Victoria Museum
«Только представьте себе, сколько мыслей бушевало у наших предшественниц, когда они касались этих украшений… Истории некоторых из них действительно трагичны, ведь во времена войн и переворотов женщина могла скрыть только эту маленькую мелочь, как напоминание о прошлой жизни. Возможно, именно поэтому эти аксессуары так привлекают внимание наших посетителей», — отмечают в музее. kostjuma-tanbspstilju-rozkazhut-pro-silu-broshki-pid-chas-vijni-2ca50d7.jpg» alt=»В киевском музее костюма и стиля расскажут о силе броши во время войны» />
В коллекции Victoria Museum есть броши с историей. Фото: Victoria Museum 1c80009.jpg» alt=»В киевском музее костюма и стиля расскажут о силе броши во время войны» />
В коллекции Victoria Museum есть броши с историей. Фото: Victoria Museum
В коллекции Victoria Museum есть броши с историей. Фото: Victoria Museum cc770bb.jpg» alt=»В киевском музее костюма и стиля расскажут о силе броши во время войны» />
В коллекции Victoria Museum есть броши с историей. Фото: Victoria Museum
В коллекции Victoria Museum есть броши с историей. Фото: Victoria Museum
Об истории брошей 19-го века вы можете узнать в Victoria Museum на лекции «Сила броши во время войны». Ее проведет Иван Белецкий, эксперт Victoria Museum и коллекционер.
Когда: 20 апреля в 11:00
Где: Victoria Museum, переулок Бутышев, 23 (г. Арсенальная)
Вход свободный.
Victoria Museum — частный музей костюма и стиля, посвященный городской моде Украины 1830-1920 годов. Стал одним из номинантов на премию Лучший музей Европы (EMYA) 2022 года.
Напомним, в условиях войны музей работает со среды по субботу, с 11.00 до 17.00. Вход для посетителей бесплатный.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»