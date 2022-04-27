В киевском музее костюма и стиля продолжаются интересные лекции: расписание

magictr | 27.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет

У  музеи костюма и стиля продолжаются интересные лекции: расписание /></p> <p>Музей посвящен городской моде Украины 1830-1920 лет. Фото: Victoria Museum </p> <p>Частный музей Victoria Museum не только работает для киевлян бесплатно, а проводит познавательные встречи.</p> <p>Культурная жизнь в столице оживает. В то время как государственные и городские музеи закрыты, а их экспонаты перемещены в безопасные места, художественные события для жителей столицы дарят частные музеи и галереи. </p> <p>Victoria Museum начал цикл лекции с 20 апреля. На этой неделе пройдут следующие мероприятия: </p> <p><img class=

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