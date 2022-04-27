В киевском музее костюма и стиля продолжаются интересные лекции: расписание magictr | 27.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет Похожие записи Билет в лето: в киевском музее представляют выставку красочных пейзажей и натюрмортов Комментариев нет | Янв 20, 2022 Международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины будут транслировать во всем мире Комментариев нет | Мар 24, 2022 В киевском музее расскажут о японском искусстве Комментариев нет | Фев 4, 2022 Вдохновляющий Киев: в столице проходит выставка известной художницы Комментариев нет | Ноя 24, 2021 Об авторе magictr