В киевском метрополитене совершили Литургию
Стол, застеленный скатертью, образ, крест, чаша для Причастия, Библия и молитвы— этого достаточно для совершения Службы.
Пожалуй, это первая литургия в столической подземке, хотя в подвалах и в подземельях священники исповедовали и прославляли Бога и раньше. Первые христиане скрывались в катакомбах от императоров-язычников, сегодня украинцы вынуждены спасаться в подземельях от русских градов и ракет.
«Метро— не только бомбоубежище, а место встречи и знакомства с Богом»,— написал священник Иосафат Ковалюк, служащий в одной из киевских церквей УГКЦ.
Под час подземцы. Фото со страницы Йосафата Ковалюка
время службы в киевской подземке. Фото со страницы Йосафата Ковалюка
Во время службы в киевской подземке. Фото со страницы Иосафата Ковалюка
Вместе с отцом Томой Кушкой и сестрами-монахинями Еленой и Елизаветой отслужи Службу Божью, а затем еще ее общались с людьми. Кто-то из киевлян хотел исповедаться, а кто-то просто поговорить, услышать слова поддержки.
«Духовное посещение мы совершаем почти каждый день, а Службу Божью отныне планируем молиться один-два раза в неделю. Хотим посещать еще другие станции»,— цитируют отца Иосафата в пресс-службе УГКЦ.
Кстати, сестра Елизавета на днях сослужила четырем священникам разных конфессий, молившихся за Украину в Софиевском собореНаталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»