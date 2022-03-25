В киевском метрополитене совершили Литургию

magictr | 25.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В киевском метрополитене отслужили ЛитургиюСтол, застеленный скатертью, образ, крест, чаша для Причастия, Библия и молитвы— этого достаточно для совершения Службы.

Пожалуй, это первая литургия в столической подземке, хотя в подвалах и в подземельях священники исповедовали и прославляли Бога и раньше. Первые христиане скрывались в катакомбах от императоров-язычников, сегодня украинцы вынуждены спасаться в подземельях от русских градов и ракет.

«Метро— не только бомбоубежище, а место встречи и знакомства с Богом»,— написал священник Иосафат Ковалюк, служащий в одной из киевских церквей УГКЦ.

В киевском метрополитене совершили Литургию

Под час подземцы. Фото со страницы Йосафата Ковалюка

В киевском метрополитене отслужили Литургию

время службы в киевской подземке. Фото со страницы Йосафата Ковалюка

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Во время службы в киевской подземке. Фото со страницы Иосафата Ковалюка

Вместе с отцом Томой Кушкой и сестрами-монахинями Еленой и Елизаветой отслужи Службу Божью, а затем еще ее общались с людьми. Кто-то из киевлян хотел исповедаться, а кто-то просто поговорить, услышать слова поддержки.

«Духовное посещение мы совершаем почти каждый день, а Службу Божью отныне планируем молиться один-два раза в неделю. Хотим посещать еще другие станции»,— цитируют отца Иосафата в пресс-службе УГКЦ.

Кстати, сестра Елизавета на днях сослужила четырем священникам разных конфессий, молившихся за Украину в Софиевском собореНаталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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