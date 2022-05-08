В киевском метро в поддержку украинцев выступили легендарные Боно и Эдж из U2
Музыканты спели на станции метро «Хрещатик». Фото со страницы Александра Ткаченко
Концерт прошел на станции метро Крещатик.
Они приехали по приглашению Владимира Зеленского, и говорят, что поддержат любое приглашение от Украины, потому что всем сердцем поддерживают украинцев, рассказал министр культуры. и информационной политикиАлександр Ткаченко.
Музыканты выступили уже традиционно в метро, которое стало символом новой подземной жизни украинцев в поисках безопасности от российских ракет.
«Вы сегодня воюете не только за вашу свободу, а за нашу также» — сказал Боно.
В частности, он спел вместе с нашим Тарасом Тополеем— Stand by Ukraine. Слова этой песни музыкант изменил с начала войны так, чтобы они поддерживали Украину. -vistupili-legendarni-bono-tanbspedzh-znbspu2-b21fa1e.jpg» alt=»В киевском метро на поддержку украинцев выступили легендарные Боно и Эдж с U2″ />
Фото: Владислав Матч снимался, поэтому надеемся увидеть видеоверсию.
Напомним, в апреле в Ирпене и Киеве в поддержку Украины выступил известный литовский пианист.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев» »