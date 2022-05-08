В киевском метро в поддержку украинцев выступили легендарные Боно и Эдж из U2

magictr | 08.05.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Музыканты спели на станции метро «Хрещатик». Фото со страницы Александра Ткаченко

Концерт прошел на станции метро Крещатик.

Они приехали по приглашению Владимира Зеленского, и говорят, что поддержат любое приглашение от Украины, потому что всем сердцем поддерживают украинцев, рассказал министр культуры. и информационной политикиАлександр Ткаченко.

Музыканты выступили уже традиционно в метро, ​​которое стало символом новой подземной жизни украинцев в поисках безопасности от российских ракет.

«Вы сегодня воюете не только за вашу свободу, а за нашу также» — сказал Боно.

В частности, он спел вместе с нашим Тарасом Тополеем— Stand by Ukraine. Слова этой песни музыкант изменил с начала войны так, чтобы они поддерживали Украину. -vistupili-legendarni-bono-tanbspedzh-znbspu2-dcfc802.jpg» alt=»В киевском метро на поддержку украинцев выступили легендарные Боно и Эдж с U2″ />

Фото: Влады снимался, поэтому надеемся увидеть видеоверсию.

Напомним, в апреле в Ирпене и Киеве в поддержку Украины выступил известный литовский пианист.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев »

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