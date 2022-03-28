В Киевском метро рассказали, как сегодня курсируют поезда

magictr | 28.03.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киевском метро рассказали ;сегодня курсируют поезда

Ориентировочный интервал движения один час. Фото: Борис Корпусенко

Киевский метрополитен сегодня, 28 марта, работает в режиме перевозок, но не все станции открыты для посадки и высадки пассажиров.

Движение по красной линии организовано:

от станции «Шулявская» до станции «Университет».

По синей линии поезда курсируют:

от «Героев Днепра» в «Теремки».

Без остановки на станциях: «Майдан Незалежности» и«Площадь Льва Толстого».

Зеленая линия работает:

от станции «Сырец» до станции «Выдубичи».

Без остановки на «Золотых воротах», «Дворце спорта» и «Кловской». Также работает участок «Славутич» — «Красный хутор».

Ориентировочный интервал движения один час. В Киевском метрополитене отмечают, что график работы может оперативно меняться при необходимости. Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00. Подземные станции круглосуточно открыты как укрытия. «alt=»В Киевском метро рассказали, как сегодня курсируют поезда» />

Кроме того, «Укрзалізниця» запускает в Киеве полноценный кольцевой маршрут электрички.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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