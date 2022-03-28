В Киевском метро рассказали, как сегодня курсируют поезда
Ориентировочный интервал движения один час. Фото: Борис Корпусенко
Киевский метрополитен сегодня, 28 марта, работает в режиме перевозок, но не все станции открыты для посадки и высадки пассажиров.
Движение по красной линии организовано:
от станции «Шулявская» до станции «Университет».
По синей линии поезда курсируют:
от «Героев Днепра» в «Теремки».
Без остановки на станциях: «Майдан Незалежности» и«Площадь Льва Толстого».
Зеленая линия работает:
от станции «Сырец» до станции «Выдубичи».
Без остановки на «Золотых воротах», «Дворце спорта» и «Кловской». Также работает участок «Славутич» — «Красный хутор».
Ориентировочный интервал движения один час. В Киевском метрополитене отмечают, что график работы может оперативно меняться при необходимости. Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00. Подземные станции круглосуточно открыты как укрытия. «alt=»В Киевском метро рассказали, как сегодня курсируют поезда» />
Кроме того, «Укрзалізниця» запускает в Киеве полноценный кольцевой маршрут электрички.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»