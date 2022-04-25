В киевском медицинском колледже проводят курсы домедицинской помощи
В столице проводят курс обучения гражданскому населению без медицинского образования. Фото из открытых источников
Заведение профессионального высшего образования «Киевский профессиональный медицинский колледжим. П.И. Гаврося» проводит курс обучения гражданского населения без медицинского образования навыкам предоставления домедицинской помощи в условиях военного положения.
Курсы проводятся по адресу: г. Киев, ул. Академика Белецкого, 12, по понедельникам и пятницам с 9.00 (по мере наличия сложившейся группы).
Продолжительность курса — 6 часов.
Перечень навыков, которые будут проработаны во время обучения:
- Оценка места событий;
- Оценка состояния пострадавшего;
- Предоставление домедицинской помощи при массивном внешнем кровотечении;
- Предоставление домедицинской помощи при внезапной остановке кровообращения;
- Предоставление домедицинской помощи при нарушении проходимости дыхательных путей;
- Предоставление домедицинской помощи при термических ожогах;
- Предоставление домедицинской помощи пострадавшим с травмой.
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Телефон для записи 050 32 02503 (время записи с 9.00 до 14.00).
Ответственное лицо: Скибицкая Лариса Андреевна.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»