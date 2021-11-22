В киевском институте тушили пожар
В Киевском В институте автоматики тушили пожар. Фото: прессслужба ГСЧС
На улице Нагорная вспыхнуло административное здание.
Сегодня, 22 ноября в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Нагорной, 22, что в Шевченковском районе столицы. На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что возгорание произошло в Киевском институте автоматики на четвертом этаже пятиэтажного здания.
Пожар сопровождался сильным задымлением. времени, пожарные эвакуировали 14 людей. Пожар потушили меньше, чем за 10 минут.
На месте происшествия работали девять пожарных авто, а также 35 спасателей. К счастью, пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Нивках пожарные спасали жителей из горящего дома
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»