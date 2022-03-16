В Киевском дворце детей и юношества частично возобновили обучение
16.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Киевский дворец детей и юношества. Фото: из открытых источников
Занятия проходят онлайн.
На странице в ФБ и официальном сайте Дворца публикуется расписание занятий в виде ссылок на видеоуроки и онлайн занятия по различным направлениям внешкольного образования КПДЮ. К просмотру могут присоединиться, как кружковцы Дворца, так и все желающие соискатели образования и пользователи соцсетей.
СРЕДА
- 16:00 — кружок «Международная журналистика», Застольская В.В. https://invite.viber.com/?g=eJa7yw2z4E7lafHBDTv8xWzenIgtimrY
- 16:00 — кружок «Школа успеха», Бурмак А.Д. meet.google.com/wvt-ynjr-ddq
- 16:00 — кружок «Ритмические краски», Тураева-Стецкая О.П. https://us05web.zoom.us/j/9074912906…
- 16:00 — кружок «Бандура», Слободянюк Наталья https://us02web.zoom. us/j/4311993966…
- 16:30 — кружок «Блогинг», Барылик Елизавета Игоревна https://meet.google.com/eed-monx-bac
- 17:00 — кружок «Парусный спорт», Савченко К.Ю. meet.google.com/saq-khuf-uyb
- 17:00 — встреча с координатором номинации «ВИДЕОРАБОТА» в рамках фестиваля-конкурса детско-юношеской журналистики #ПресвеснанаДнепровских склонах—Александром Ручко https://meet.google.com/mxq-wzxg
- 17:30 — отдел биологии, Лучаковская Ю.С. https://us04web.zoom.us/…/8325380701pwd…
- 18:00 – кружок «Шахматы», Левенко П.А. https://us02web.zoom.us/j/6754668362…
ЧЕТВЕРГ
- 13:00 — кружок «Мир природы», Корсак Н. А. https://us04web.zoom.us/j/6491525374…
- 14:00 — кружок «Игровая мастерская», Адаменко О. М. https://us02web.zoom .us/j/87859487907…
- 14:30 — кружок «Театр для малышей», Бугаенко М. И. https://us05web.zoom.us/j/84272065163 …
- 15:00 — кружок «Основы сценического мастерства», Немировченко С. А. https://us04web.zoom.us/j/2306041565…< /li>
- 16:00 — кружок «Бисероплетение», РовинскаЛ. В. https://us05web.zoom.us/j/82425360927…
- 16:00 — кружок «Интернет-журналистика», Застольская В.В. https://invite.viber.com/?g=eJa7yw2z4E7lafHBDTv8xWzenIgtimrY
- 16:00 — кружок «Шашки», Коваленко В.Ю. https://webclass.uran.ua/webconf/sportkpdu
- 16:00,18:00 — кружок «Косметология», Тищенко Е. В. https: //www.youtube.com/watch?v=DVvMsZl4_G0…
- 17:00 — кружок «Экологическое краеведение», Завадская М.В. https://classroom.google.com/c/NDczMDUxNTk4NzI2?cjc=37564ha
- 17:00 — кружок «Артфотограф», Голубчик Я. Л. https: //meet.google.com/wpy-mgyx-pei
- 18:00 — кружок «Парусный спорт», Пантелей К.Ю. https://us02web.zoom.us/j/5210034492…
- 18:00 — кружок «Пешеходный туризм», Воронков А.И. https://us04web.zoom.us/j/74697631740…
- 19:00 — кружок «Парусный спорт», Белогородский М.Є https://us04web .zoom.us/j/5909643800…https://youtu.be/ThuGFKehVfAhttps://www.youtube.com/watch?v=3EOgXYfbqCQ
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»