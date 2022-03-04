В киевском ботсаду зацвела «лилия мира»
Спатифиллум называют «лилией мира». Скрин из видеоботсада
На днях на странице Ботсада имени Гришко выложили несколько видео с цветущими растениями в оранжереях. В частности, из «лилии мира», которая более известна как спатифиллум.
Даже в время войны работники продолжают заботиться о саде, имеющем статус национального достояния государства.
«Ухаживаем за территорией, потому что есть работы, которые нельзя отложить на потом. Все же — весна, — рассказал «Вечернему Киеву» ведущий сотрудник ботсада Василий Остапюк.
Больше всего работники волнуются за то, на сколько дней хватит паллет для отопления оранжереи с тропическими растениями. Подвезти новые— сложно.
В крайнем случае, конечно, готовы отапливать дровами, для спасения коллекции тропических растений, хотя дорогие котлы для такого вида топлива и не предназначены. Однако, главная задача, уберечь редкие цветы в оранжереях. Кстати, во время Второй мировой войны, когда Киев оккупировали нацисты, сотрудники университетского ботсада, чтобы спасти свои тропические пальмы, закутывали их чем могли. А также курили в деревьях бочка, чтобы «тропики» не замерзли.
Кстати, сейчас в оранжереях ботсада Гришка цветут азалии. Киевляне любуются этим видео, и пишут комментарии, что когда закончится война, то они обязательно придут гулять в ботсад. Это ведь хорошая традиция горожан.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»