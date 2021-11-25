В киевском ботсаду устроят фотоохоты на птиц
Во время второй встречи «Друзей Ботаники» киевлянам расскажут о пернатых.
В «большом ботсаду» устраивают экскурсию во время которой киевлянам покажут птиц, обитающих там и места их гнездования.
Это уже второе мероприятие из серии «Друзья Ботаники» на которых посетители могут поближе познакомиться с ботанического сада имени Гришко, узнать их значение для научных и образовательных проектов, собственноручно приобщиться к уходу за растениями Дендрарию Рубцова, а также стать частью фотопроекта «Друзья Ботаники».
Для второго события организаторы подготовили. В частности:
- прогулка по тропам Дендрарию Рубцова и лекция от старшей научной сотрудницы отдела дендрологии Национального ботанического сада имени М.М. Гришко Ольги Похильченко и орнитолога Виталия Казанника; и профессиональная съемка для фотопроекта «Друзья Ботаники». К слову, киевлян просят взять с собой чашки для того, чтобы не использовать пластиковые стаканчики.
Когда: 28 ноября 11:45
Где: у главного входа в Ботанический сад имени М.M. Гришка.
Участие в экскурсии бесплатное. Стоимость билета в ботсад: для взрослого — 60 грн. для школьников — 30 грн. для детей до 7 лет, пенсионеров и льготных категорий посетителей (участники боевых действий, ветераны Второй мировой войны, воины-интернационалисты, инвалиды аварии на ЧАЭС и участники АТО) — вход бесплатный. зоны есть определенные карантинные ограничения для проведения массовых мероприятий. У всех участников должен быть документ о полном курсе вакцинации против COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, или экспресс-тест на COVID-19 (действует 72 часа).
Подробности и регистрация по ссылке:
Кстати, до снегов в киевском ботсаду имени Гришко цветут розы старинного британского сорта. Нежные белые цветки не боятся небольших ночных морозов. И с года в год радуют работников Розария поздними бутонами.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»