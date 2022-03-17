В Киевской ветеринарной больнице рассказали о графике работы

magictr | 17.03.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киевской ветеринарной рассказали о графике работы

Фото: Борис Корпусенко

Больницы в разных районах города будут работать до 16 часов.

Сегодня, 17 марта, работают все больницы КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины», но с измененным графиком во время войны. Об этом сообщают в Контактном центре города Киева. >Телефон (044) 5639479, +380975639279;

  • Больница Деснянского района, Электротехническая, 5а с 10:00 до 16:00
    +380635520776;
  • Больница Подольского района, Ярославская, 13а с 10:00 до 16:00
    +380635520776.

    • Также проводится стерилизация беспризорных животных, но в первую очередь беременных за предварительной записью день днем ​​по телефону, указанным по больницам.

    Количество животных днем ​​ограничено.

    Ранее «Вечерний Киев» напомнил о том, что стоит положить в тревожный чемодан вашего животного , если вы планируете в ближайшее время покинуть ваш дом для эвакуации или длительного пребывания в укрытии.

    Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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