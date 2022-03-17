В Киевской ветеринарной больнице рассказали о графике работы
17.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Фото: Борис Корпусенко
Больницы в разных районах города будут работать до 16 часов.
Сегодня, 17 марта, работают все больницы КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины», но с измененным графиком во время войны. Об этом сообщают в Контактном центре города Киева. >Телефон (044) 5639479, +380975639279;
+380635520776;
+380635520776.
Также проводится стерилизация беспризорных животных, но в первую очередь беременных за предварительной записью день днем по телефону, указанным по больницам.
Количество животных днем ограничено.
Ранее «Вечерний Киев» напомнил о том, что стоит положить в тревожный чемодан вашего животного , если вы планируете в ближайшее время покинуть ваш дом для эвакуации или длительного пребывания в укрытии.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»