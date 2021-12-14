В Киевской опере покажут фильмы о сноубординге
Киевляне увидят зрелищные трюки зарубежных райдеров. Фото: кадр из фильма
16 декабря, накануне третьего зимнего «Дабл Трипл Snow Fest», состоится кинопоказ двух фильмов о сноубординге — RELAPSE от фрирайд-команды Beyond Medals и MASS COMBO — от братьев Симпсонов из Посмотреть их можно будет в Киевской опере на Подоле
Полнометражный сноуборд-фильм от команды фрирайдеров Beyond Medals рассказывает историю сноубордистов Тора Лундстрема, Кевина Бекстрома и Себбе Деребе Риннекангаса и Людвига Биллтофта.
На создание фильма пошел целый сноубординговый сезон. Съемки проходили в Швеции, Швейцарии, Австрии и США. RELAPSE стал лучшим фильмом 2021 года на французском фестивале High Five, посвященном сноуборд- и лыжным фильмам.
В команде рассказали, что название RELAPSE («Рецидив») связано с их предыдущим фильмом.
«Наш последний фильм назывался „Бетти Форд“, так же, как сеть реабилитационных центров в США. Идея появилась потому, что в этом сезоне было мало вечеринок из-за коронавируса. Суть нового ролика состоит в том, что мы до сих пор находимся в реабилитационном центре „Бетти Форд“, а Ульрик (его не было в последнем фильме) приезжает, забирает нас и приводит к рецидиву», —
Второй фильм — микс, снятый во время путешествий братьев-сноубордистов Джейка и Джо Симпсонов.Компанию для фильма им составили райдеры Мисс Остдейтк, Алекс Стюарт, Хенрик Мэйн, Николас Брингман и Каспер Де Зоэте. часть клипов сняли после участия в прошлогоднем «Дабл Трипл Snow Fest 2020». В команде MASS COMBO подчеркнули, «уличные споты в Киеве были лучшими из тех, что они видели».
«Мы верим в любовь, какого бы вида она не приобретала. Любовь друг к другу, к комьюнити, песни, любовь ради страсти… Любовь — это самая мощная магическая сила во Вселенной, и мы все нуждаемся в ее как никогда», — комментируют фильм братья Симпсон.
Показ фильмов состоится при поддержке департамента культуры КГГА.
Когда: 16 декабря в 19:00
Где: Киевская опера (КМАТОБ), ул. Межигорская, 2
Вход свободный по регистрации
«Дабл Трипл Snow Fest 2021» пройдет с 17 по 19 декабря под Аркой дружбы народов. Фестиваль станет самым масштабным событием такого формата в Европе. На три дня в центре города снова построят масштабный сноупарк, на этот раз вдохновленный темой классической оперы. Площадь спота — 1400 квадратных метров, а высота — 20 метров. Участие в соревнованиях примут сноубордисты и лыжники из 20 стран мира, среди которых США, Франция, Австрия, Великобритания, Грузия и Нидерланды. Суммарный призовой фонд составляет более 16 тысяч евро.
Для зимних соревнований «Дабл Трипл Snow Fest 2021» в Киеве снег везут из западных регионов Украины.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»