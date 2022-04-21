В Киевской области задержали трех изменников, которые перешли на сторону врага
Предателям грозит пожизненное заключение. Фото иллюстративное из открытых источников
Суд взял под стражу трех мужчин, которые во время оккупации поселка Михайловка-Рубежовка Бучанского района под Киевом помогали российским захватчикам.
Подозреваемые в госизмене вместе с врагами ходили в белых повязках по домам местных жителей и под угрозами применения оружия склоняли перейти на сторону врага. Они поставляли оккупантам продукты, питьевую воду, медикаменты и необходимые вещи.
Кроме того, как рассказали в Киевской областной прокуратуре, мужчины завладели автомобилями местных жителей и передали их оккупантам для передвижения по селу, помогали с
Также предатели лично сопровождали российскую военную технику, предоставляя оккупантам сведения о маршрутах передвижения и ухода в обход ВСУ по направлению границы Украины с Беларусью.
При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры троим мужчинам сообщили подозрение в государственной измене в условиях военного. Им грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы по конфискации имущества.
Между тем в освобожденной от захватчиков Бородянке в братских могилах обнаружили еще девять жертв российских «освободителей». Среди погибших — 15-летняя девочка-подросток.
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что на сегодняшний день в Буче нашли тела более 300 гражданских. По его словам, сейчас точно известно о более чем 800 погибших мирных людях на Киевщине, которых кафиры «убивали семьями или пытали до смерти».
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»