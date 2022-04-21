В Киевской области задержали трех изменников, которые перешли на сторону врага

magictr | 21.04.2022 | Новости | Комментариев нет

На& задержали трех изменников, которые перешли на сторону врага

Предателям грозит пожизненное заключение. Фото иллюстративное из открытых источников

Суд взял под стражу трех мужчин, которые во время оккупации поселка Михайловка-Рубежовка Бучанского района под Киевом помогали российским захватчикам.

Подозреваемые в госизмене вместе с врагами ходили в белых повязках по домам местных жителей и под угрозами применения оружия склоняли перейти на сторону врага. Они поставляли оккупантам продукты, питьевую воду, медикаменты и необходимые вещи.

Кроме того, как рассказали в Киевской областной прокуратуре, мужчины завладели автомобилями местных жителей и передали их оккупантам для передвижения по селу, помогали с

Также предатели лично сопровождали российскую военную технику, предоставляя оккупантам сведения о маршрутах передвижения и ухода в обход ВСУ по направлению границы Украины с Беларусью.

При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры троим мужчинам сообщили подозрение в государственной измене в условиях военного. Им грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы по конфискации имущества.

Между тем в освобожденной от захватчиков Бородянке в братских могилах обнаружили еще девять жертв российских «освободителей». Среди погибших — 15-летняя девочка-подросток.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что на сегодняшний день в Буче нашли тела более 300 гражданских. По его словам, сейчас точно известно о более чем 800 погибших мирных людях на Киевщине, которых кафиры «убивали семьями или пытали до смерти».

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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