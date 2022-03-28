В Киевской области задержали мародера, который обокрал рыболовный магазин
28.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
В селе Бышев, что в Фастовском районе, 49-летний мужчина обокрал рыболовный магазин.
Он ворвался в магазин через отверстие, которое образовалось в результате обстрелов российскими оккупантами. Как сообщили в полиции Киевщины, впоследствии мародера задержали с похищенным товаром. Ему грозит от пяти до восьми лет заключения.
Ранее полицейские задержали семейный дуэт мародеров в селе Дмитровка Бучанского района Киевщины. Отец и сын орудовали во дворах и домах местных жителей, похищали велосипеды, мопеды, бытовые вещи и инструменты. Похищенное, мужчины хоронили в лесу и на территории недостроев и собирались продать. Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»