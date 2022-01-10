В Киевской области пьяный водитель отправил двух 16-летних пассажирок в больницу
Автомобиль забрали на штрафплощадку. Фото: полиция Фастовщины <Нетрезвый водитель врезался в электрический столб, но сам не пострадал. В больницу госпитализировали его двух несовершеннолетних пассажирок.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью, 10 января, в селе Фастовец Фастовского района. 35-летний водитель автомобиля «Hyundai» не справился с управлением и въехал в электросопротивление.
Двух его 16-летних пассажирок госпитализировали в Фастовскую районную больницу с многочисленными повреждениями. Медики установили, что водитель был пьян. Его автомобиль забрали на площадку временного содержания.
На виновника ДТП открыли уголовное производство. За нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой пострадавшие телесные повреждения средней тяжести, мужчине грозит от 51 тысячи гривен штрафа до трех лет ограничения свободы с лишением водительских дел. Полиция Фастовщины устанавливает все обстоятельства происшествия.
Между тем киевские правоохранители расследуют смертельное ДТП на Столичном шоссе. Там, в результате столкновения двух легковушек, погиб водитель одной машины. В другом автомобиле ехала семья. От столкновения пострадал маленький мальчик. Его вместе с матерью госпитализировали в «Охматдет».
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»