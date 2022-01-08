В Киевской области местный «Отелло» сжигал автомобили соперников
Таким образом мужчина пытался привлечь внимание жены. Фото: полиция Киевщины
Следователи Белоцерковщины задержали ревнивца, который в течение недели сжег два автомобиля знакомых своей жены.
Накануне Нового года, 30 декабря, в 5 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Ракитное вблизи многоэтажки горит микроавтобус Mercedes. В тот же день работники криминальной полиции установили и задержали поджигателя. Им оказался 38-летний житель Ракитного, который работал на строительстве.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном поджоге автомобиля и обратились в суд для избрания ему меры пресечения — содержания под стражей. Однако, служители Фемиды избрали злодея иную меру пресечения, после чего она вернулась домой.
Сначала ревнивец сжег микроавтобус
Впоследствии, 4 января, в полицию поступило сообщение о возгорании в Рокетном легковушке Daimler-Benz 209 во дворе одного из частных домов. Полицейские выяснили, что к поджогу автомобиля причастен тот же мужчина. Как оказалось, ревнивец уничтожал машины мужчин, с которыми дружила его жена.
Мужчина признал свою вину и рассказал, что с женой они не проживают в течение длительного времени, а машины поджигал, чтобы привлечь к себе ее. В первом случае он облил автомобиль топливом, а в другом — растворителем.
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Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы
Пока мужчина задержали. За преднамеренное уничтожение имущества, совершенное путем поджога, ему грозит от трех до 10 лет заключения. На этот раз суд избрал поджигательную меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере более 190 тысяч гривен.
Между тем полицейские Бучанского района начали уголовное производство по факту умышленного поджога авто в поселке Ворз. Там в результате пожара сгорели три машины.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»