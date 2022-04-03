В Киевской области этнографический комплекс «Украинское село» ограбили, но не уничтожили

magictr | 03.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет

этнографический комплекс «Украинское село» ограбили, но не уничтожили

«Украинское село» на Киевщине. Фото со страницы Оксаны Величко

Ни один снаряд не попал в музей, который знают и любят многие киевляне.

С 28 февраля село Бузова Бучанской общины, где находится музей, было заблокировано оккупантами.

«Благодарение Богу на этом этапе войны Украинское село выстояло!!! 31 день оккупации, обстрелов, взрывов, танков под заборами, пожаров рядом и ограблений орков… Да, войне еще не конец. Но это все равно символично! Папочка Владимир Бондаренко, я знаю, что ты был здесь и нас защищал! Ты так любил цитировать еврейского писателя Владимира Жаботинского, который говорил, что пока живет украинское село, жив и наш народ», — написала директор этнографического комплекса Оксана Величко.

Она сообщила, что дома ограблены, но целые. Не забрали только ничего из сувенирного магазина.

Животные, живущие в зверинце, отвыкли от людей, но их стало больше. Все это время за животными и хозяйством ухаживал охранник Иван.

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Животных стало больше. Фото со страницы Оксаны Величко

Фото со страницы Оксаны Величко

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Фото со страницы Оксаны Величко

Охранник Иван и Оксана Величко

Сюда еще опасно возвращаться людям, которые и в поселки поблизости. Но священник храма общины св. вмч. Димитрия Солунского Православной Церкви Украины Богдан Тимошенко при поддержке добрых людей сделал все самое возможное, чтобы привезти помощь и поступить на родную землю, зайти в родной храм.

«Наш храм цел и полностью невредим. Никакая русская скотина не пыталась к нему заходить. Все дома музейного комплекса целые, хотя рядом есть полуразрушенные дома», — рассказал Богдан Тимошенко.

Напомним, киевская художница, которая жила в селе Бузова, представила выставку в Львове.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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