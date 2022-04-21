В Киевской мэрии открыли Европейский Дом — рабочее пространство European Working Place «WeEurope»
Европейский Дом на Крещатике. Фото: прессслужба мэра
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с делегацией Европарламента и сенаторов Французской республики открыли в Киевской мэрии Европейский Дом—рабочее пространство European Working Place «WeEurope».
В церемонии открытия, в частности, приняли участие депутаты Европарламента от Бельгии, Испании, Литвы и Румынии — Гай Верхофстадт, Луис Гарикано, Пятрас Ауштрявичюс и Рамона Стругариу. И сенаторы Французской Республики — Жерар Лонге, Эрве Море, Клод Малюре, Жан-Ив Леконт, Оливье Кадик, Анжель Превиль, Филипп Доминати. А также европейские научные и общественные деятели — в частности, Паскаль Брюкнер — известный французский философ и писатель, Алан Мадлен — известный французский политик, последовательный защитник украинской свободы и всесторонней поддержки Украины.
Европейский Дом на Крещатике. Фото: пресс-служба мэра
«Мне очень приятно приветствовать всех вас на церемонии открытия символического Европейского Дома — European Working Place „WeEurope“ в мэрии Киева. Города, почти два месяца обороняющегося от российских варваров. Который испытал ракетные удары, разрушения инфраструктуры и жилых домов. Город, который видел смерти сотен своих мирных жителей. Но Киев, несмотря на все страдания и угрозы, остается непокоренным. Благодаря нашим героическим воинам и храбрым жителям, которые объединились в борьбе против орков», — сказал Виталий Кличко.
Виталий Кличко поздравил всех на церемонии открытия. Фото: прессслужба мэра
«Мы защищаем и будем защищать сердце Украины — нашу столицу. Ее культурное и историческое наследие, часть которого внесена ЮНЕСКО в наследство человечества. Мы сделаем все, чтобы защитить жизнь миллионов киевлян», — подчеркнул мэр столицы.
Он подчеркнул, что сегодня Украина бесстрашно бьется за свою независимость и свободу. Украинцы защищают свое право жить в свободной и демократической стране. Россия же пытается буквально уничтожить Украину и украинцев, потому что все еще живет имперскими замашками диктатуры. -yevropejskij-dimnbsp-robochij-prostir-european-working-place-weeurope-73f77c1.jpg» alt=»В Киевской мэрии открыли Европейский Дом — рабочее пространство European Working Place «WeEurope& />
Во время церемонии открытия Европейского дома. Фото: прессслужба мэра
«Да, нам сложно. Но мы не ускоримся и отстоим Украину и ее европейский выбор! В 2014 году мы сделали окончательный выбор европейского развития нашего государства. — На основе демократических ценностей, уважения прав человека и высоких социальных стандартов жизни. Один из лозунгов, с которым стоял Майдан в Революцию Достоинства, — «Украина — это Европа!».
И сегодня мы защищаем свой выбор в войне с силами зла. — Защищаем ценой жизней лучших сыновей и дочерей Украины. Наша победа, в которую мы верим, будет решающей в глобальном противостоянии демократии и авторитаризма. Путина, его режим нужно остановить! Иначе — под угрозой мир и демократия во всей Европе! И мир должен это понимать. Бесстрашной борьбой с российским агрессором Украина доказывает свою принадлежность к европейской семье»,— подчеркнул Виталий Кличко.
В ходе церемонии открытия Европейского Дома. Фото: прессслужба мэра
Мэр Киева выразил надежду, что руководители и народы государств Евросоюза убедились, что сильная и стабильная Европа невозможна без сильной и успешной Украины.
Член Европейского парламента от Бельгии, бывший премьер-министр Королевства Бельгия, сопредседатель конференции о будущем Европы Гиерхофстад подчеркнул, что Европа сегодня должна и старается всячески поддерживать борьбу Украины со взломом, несущим всему миру. и его режим. И именно Украина сейчас бьется за ценности европейской демократии и свободы. Поэтому государства ЕС должны предоставить Украине все необходимое — экономическую и политическую помощь, вооружение и полностью отказаться от закупки российских энергоносителей.
При открытии символического Европейского Дома. Фото: пресс-служба мэра
«Мы настроены быстро преодолеть путь к полноправному членству в ЕС. Достичь всех необходимых критериев. Свою лепту в этот процесс должен внести и Европейский Дом — European Working Place „WeEurope“. Мы создаем его, как место для встреч и дискуссий, которые будут способствовать европейской интеграции Украины. Для реализации проектов для помощи Киеву и Украине. — Политической, экономической помощи, проектов по развитию демократии. Его двери будут всегда открыты для партнеров и друзей нашей страны. Таких, как собрались сегодня в мэрии Киева, сказал мэр украинской столицы. — Сегодняшняя мера — это символический акт политической поддержки Украины, ее европейских стремлений и перспектив. Киев — столица Украины. И именно в Украине сегодня бьется сердце Европы. Победит Украину! Победит Европа! Слава Украине!» — отметил Виталий Кличко.
Также делегация депутатов Европейского Парламента, сенаторов Французской Республики и научных и общественных деятелей планирует посетить пострадавшие от зверств российского агрессора пригорода Киева — в частности, Бучу и Бородянку<>>
strong>Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»