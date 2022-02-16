В киевской мэрии будут учить женщин, которые выживают во время войны
Занятия по самообороне для девушек. Фото: фейсбук Украинский Женский Страж
Занятия состоятся уже в эту субботу в 10:00.
В эту субботу, 19 февраля, в стенах КГГА на Крещатике, 36 будут проводить жизненно необходимые учения. С женщинами проговорят разные варианты спасения в случае большой войны, расскажут о наборе тревожного чемодана и, как, наконец, выживать, если враг придет в город.
Тренинг будет состоять из двух частей: теоретической и практической. Их будет проводить Всеукраинская Общественная Организация «Украинский Женский Страж».
Программа обучения достаточно насыщенная и длится от 4 до 6 часов. Запланированы:
- самозащита и самооборона;
- медицинская и транспортная выживаемость;
- приготовление пищи;
- обогрев в месте пребывания;
- хранение и укрывательство вещей;
- средства гигиены
Занятия состоятся при поддержке Марины Хонды, заместитель главы КГГА, которая занимается социальной сферой столицы.
Стоимость участия – любой благотворительный взнос. Организаторы отмечают, что все собранные средства используют на благотворительность и поддержку «Украинский Женский Страж». Также эта сумма покроет расходы на работу инструкторов, которые проводят занятия.
Начало в 10:00, а регистрация — в 9:30.
Адрес: Киевская городская государственная администрация, улица Крещатик, 36.
Занятия будут проходить в Колонном зале, что на 2-м этаже.
В «УЖВ» просят приходить в удобной одежде и взять с собой ручку и тетрадь. Несмотря на это, всем необходимо иметь COVID-сертификат или отрицательный тест на COVID. Количество мест на обучение ограничено, поэтому всем желающим необходимо успеть заполнить анкету.
На прошлой неделе на столичном бывшем заводе «АТЕК» прошли массовые тренировки гражданских жителей. Участников пол дня учили держать оружие, помогать раненым и психологически быть готовым к разному сценарию вероятного полномасштабного вторжения РФ.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»