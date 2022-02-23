В Киевской крепости планируют открыть Музей войны России против Украины
Местом будущего музея станет одно из помещений капонира Киевской крепости. Фото: архив «Вечернего Киева»
С такой инициативой выступил Департамент культуры КГГА.
Круглый стол, на котором обсуждали открытие Музея войны России против Украины, прошел в «Киевской крепости».
< >«Очень символично, что именно в эти тревожные дни мы сделали первый шаг в большом деле — создании музея войны России против Украины. Эта инициатива киевской городской власти очень своевременна. У общества есть мощный запрос на осмысление трагических событий последних лет, которые в современном мире не могут восприниматься иначе как посягательство на неприкосновенное право человека — право на жизнь, — отметила глава Департамента культуры КМДА /strong>.
Директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова. Фото: Департамент культуры КГГА
По ее словам, Департамент культуры будет драйвером созданию Музея — разработки концепции и нарратива, поиску современных пластических, пространственных и технологических решений, которые сделают Музей живым многослойным явлением, новым словом по делу комеморации, достойным чествования памяти и инструмента.
«Название пока рабочее, но идея ясна. Местом будущего музея станет одно из помещений капонира Киевской крепости. Площадь— почти 500 кв. м. В бюджете на этот год уже заложены средства на проведение первоочередных противоаварийных работ, в которых давно нуждается в памятке»,— подчеркнула Яна Баринова.
Отправными точками для профессиональной дискуссии она назвала следующие:
— Название музея должно быть лаконичным, точным и понятным как для украинцев, так и для иностранцев. Нейминг в этом случае крайне важен. Мне кажется правильным принимать окончательное решение после общегородского обсуждения лучших вариантов.
—современный музей должен быть иммеривным, то есть погружающим посетителя в свое пространство смыслов, воздействуя на различные органы чувств. В мире уже существует много зрелищных музейных digital-проектов. Однако надо быть здесь очень осторожными и тактичными.
— Фундаментальная задача — это контент экспозиции. Что именно, в какой последовательности будет присутствовать в музыкальном пространстве. Фото, документальная хроника, жизненные истории, предметы обихода, боевое оружие, личные вещи. Надо добросовестно провести аналитику по названиям военных батальонов, имен воинов, добробатов, волонтеров. Рассказать о мужчинах и женщинах на фронте. О помощи украинских диаспор армии и жителям Донбасса. О природе и руинах, о подвигах и отчаянии. Обо всем, что словами не скажешь. Говорить должны экспонаты и экспозиция в целом.
—кроме чисто музейной функции, Музей должен быть и публичным пространством, где проходят лекции, дискуссии, научные и просветительские мероприятия.
«Создание Музея будет двигаться по лучшим канонам музейного дела — с привлечением ведущих украинских и международных специалистов широкого спектра компетенций. Искренне приглашаю к сотрудничеству ветеранов, историков, ученых, музейщиков — вместе мы должны создать Музей достойный памяти героев и жертв этой войны», — призвала Яна Баринова.
К обсуждению присоединились волонтеры и участники АТО/ООС, общественные деятели и госслужащие. Фото: Департамент культуры КГГА
Создание подобного музея невозможно без участия общественности, поэтому к обсуждению присоединились волонтеры и участники АТО/ООС, общественные деятели и госслужащие. Участники круглого стола обсудили возможную концепцию будущего музея, в частности поделились и собственным видением того, каким он должен быть. Организаторы также отметили, что планируется ряд подобных встреч рабочей группы. В частности, одной из задач встречи было установить прямой диалог с представителями интересов самих ветеранов российско-украинской войны.
«Мы говорим о современной истории Украины, современной войне, о наших современных мужчинах и женщинах. Пространство и реальность, в которой мы сейчас живем, — наследство нашим детям и будущим поколениям, поэтому важно передать современные условия ради безопасного будущего», — отметила координатор проектов общественного союза «Движение ветеранов Киева» Дарья Васильченко. >
Участие в мероприятии также приняли и.о. директора Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко Юлия Ваганова; генеральный директор Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» Оксана Новикова-Выгран; украинский ученый-медик, участник АТО, Народный Герой Украины Всеволод Стеблюк; волонтер, общественный деятель, основатель и руководитель благотворительного фонда «Вернись живым» Виталий Дайнега; директор Музея украинской диаспоры Оксана Пидсуха; общественный деятель, председатель Фонда «Мечтанная Страна», руководитель проекта по поддержке трудоустройства ветеранов Алексей Толкачев и другие.
Напомним, исторический музей в Киеве неделя закрыта из-за аварии
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»