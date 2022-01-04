В киевской филармонии стартует сезон рождественских концертов: программа
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Национальная филармония Украины порадует меломанов специальной рождественской программой. Фото: НФУ
В ближайшие две недели Национальная филармония Украины порадует меломанов специальной рождественской программой: прозвучит рождественский вертеп, семейный концерт с колядками стран мира, музыка мастеров венского вальса, малоизвестные колядки и щедровки. основе традиционных украинских колядок и щедровок написали композиторы Мирослав Скорик и Иван Небесный.
4 января, кроме рождественского вертепа «Небо и Земля», что будет звучать в исполнении академического камерного хора «Хрещатик» (художественный руководитель — Павел Струц, главная дирижерша — Оксана Дондик, режиссер — Наталья Бегма), можно будет впервые услышать детский мюзикл «Кай и Герда» Андрея Бондаренко(режиссер-постановщица Оксана Дондик, режиссер Анастасия Гнатюк). Он написан на слова Елены О'Лир и по сценарию Оксаны Дондик. Мюзикл исполнит детский хор «Веселый акцент» Украинской школы искусств города Украинка (художественная руководительница и главная дирижерка — заслуженная артистка Украины Оксана Дондик). Солистами будут Тимофей Глущенко (Кай), Ольга Дондик (Герда), София Масленко (Принцесса), Тимофей Антонов (Принц), Валерия Юзефович (Разбойница), Владимир Куницкий (Крук), София Думитро (Роза), концертмейстер — Андрей Бондаренко, контрабаса— Дмитрий Третяк.
Стоимость билетов: 70-350 грн.
5 января в Национальной филармонии Украины выступит пианистка и композитор Неонила Лагодюк. С 2010-го традиционно в начале января в Колонном зале имени Николая Лысенко проходят ее авторские концерты. Наряду со старыми композициями, будут звучать премьеры, а еще участвуют талантливые музыканты. Кроме сольного исполнения собственных композиций и импровизаций, также выступят Киевский квартет саксофонистов и секстет. Будут играть скрипачка Ксения Мороз, флейтист Павел Попроцкий, электроконтрабасист Руслан Ядвигин, перкуссионист Юрий Береговец, кларнетист Павел Бойко. Также выступят степист Владимир Шпудейко и Светлана Корецкая как мастер художественного слова.
Заслуженный деятель искусств Украины Неонила Лагодюк пишет музыку в разных стилях. В ее творческом наследии — более 500 классических, эстрадных, джазовых фортепианных композиций, а также композиций для саксофона с оркестром, концерты для трубы и саксофона, рапсодия для двух рояков и киль. Неонила является автором первого в Украине учебника по джазу— «Школы джазового исполнительства», а также 15-ти разнообразных сборников джазовой и эстрадной музыки.
Стоимость билетов: 80-400 грн.
9 января в Национальной филармонии Украины состоится рождественский семейный концерт «Сезон радости». Будут звучать колядки разных стран мира, щедривки, а также фрагменты из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя. «Сезон радости» — это очередной проект международного музыкального лагеря (Music Camp International). И на этот раз детский хор и симфонический оркестр выступят под руководством Констанции Фортунато (США). Music Camp International — авторский педагогический проект американской преподавательницы, специалистки по детскому развитию Констанции Фортунато. Музыкальный лагерь призван помочь детям максимально проявить собственный талант и уверенность в своих силах. С 2003-го, уже почти двадцать лет, такой музыкальный лагерь происходит в Украине.
Стоимость билетов: 70-350 грн.
text-align:justify;»>10 январяНациональный ансамбль солистов «Киевская камерата» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Валерия Матюхина представит проект «Путешествие в беззаботность».
Музыканты подарят особый «маршрут» произведениями мастеров венского вальса и опоры ХІХ и ХХ веков Йозефа Штрауса, Иоганна Штрауса-сына, Франца Легара, Имре Кальмана, а также музыкой для скрипки Фрица Крейслера. Солистами будут певица Дария Назимчук и скрипач Кирилл Бондарь.
Стоимость билетов: 80-400 грн.
12 января Национальный академический духовой оркестр Украины под руководством Алексея Баженова представит праздничный концерт с названием «Радуйся, мир!».
Будет звучать рождественская музыка разных времен и народов, в частности, британская, французская, американская и украинская. Солистами будут Валентина Матюшенко (сопрано), Сергей Бортник (тенор), финалистка телешоу «Голос страны» Алина Башкина (вокал), Алина Гордий (флейта), Геннадий Ковтун (кларнет), Анна Козионова (ударные), Ростислав Зайцев (саксофон). Участие принимает детский хор «Ласточка» Дома детского и юношеского творчества Голосеевского района города Киева (руководитель — Оксана Урсатий).
Стоимость билетов: 80-400 грн.
13 января Муниципальная академическая мужская хоровая капелла имени Л. М. Ревуцкого (художественный руководитель — Владимир Курач, дирижер — Артур Смирнов) представит проект «Шо из Киева и до Русалима».Солистками будут певицы Нина Матвиенко (народное пение) и Валентина Иваненко (сопрано), а также выступит мастер художественного слова Анатолий Паламаренко. Будут звучать и традиционные рождественские песни, и их обработки, которые совершили Александр Кошиц, Станислав Людкевич, Кирилл Стеценко, Остап Нижанковский, Анна Гаврилец.
Стоимость билетов: 80-400 грн.
16 января в Национальной филармонии Украины состоится уникальный проект, который называется «Коляда-трибьют». Звучат четырнадцать малоизвестных колядок и щедровок из Донбасса в современной аранжировке. С 1990-го по 2008-й их собрала и записала фольклористка Елена Тюрикова, а композитор Евгений Петриченко недавно создал кавер-версии этих песен.
Евгений Петриченко — известный украинский композитор, автор симфонической, камерной, вокальной, хоровой музыки и музыки к театральным представлениям. Он вспоминает, что его история «Коляды» началась еще со студенческих лет: тогда вместе с преподавательницей-фольклористкой Еленой Тюриковой в рамках учебного плана они поехали по донецким селам, чтобы собирать региональный фольклор.
«Коляда-трибьют» интегрирует архаическое песенное наследие Донетчины в современный мир. А еще наглядно подтверждает то, что эта территория является неотъемлемой частью украинского культурного пространства.
В этот вечер в сопровождении Ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского Национального дома органной и камерной музыки Украины под руководством Богдана Плиша, в частности, выступят певцы ILLARIA, Иванна Плиш, Роман Мелиш, Оксана Никитюк, а также юные вокисты, Винницы, Бахмута, Полтавы и Кривого Рога.
Стоимость билетов: 100-500 грн.
19 января Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины под руководством Владимира Сиренко представит рождественские симфонии, которые на основе традиционных украинских колядок и щедровок написали современные украинские композиторы Мирослав Скорик и Иван Небесный.
Автором идеи является поэт, директор известного издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Иван Малкович. По словам Ивана Небесного, он попросил его создать «легкое» произведение, а Мирослава Скорика — в стиле Бетховена. Иван Малкович обратил внимание композитора на то, что сейчас, как это неудивительно, существует достаточно большой вакуум украинской рождественской симфонической музыки, который в период рождественских праздников очень часто заполняется иностранным «продуктом». С помощью QR-кода запись этого произведения станет одной из музыкальных иллюстраций рождественской книги колядок и щедровок «Новая радость стала», что создаст издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».
В программе: И. Небесный. Рождественские симфонизмы на темы украинских колядок и щедровок, М. Скорик. Симфония колядок для симфонического оркестра (посвящение И.Малковичу).
Стоимость билетов: 80-400 грн.
В этом месяце на киевских сценах немало представлений доновогодне -рождественские праздники. Для вашего удобства мы собрали афиши столичных заведений с репертуаром на месяц.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»