В киевской филармонии представили музыку «кофейных» стран
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Участники концерта «Музыка с ароматом кофе» Фото: Татьяна Асадчева
Джазовые композиции, танго и традиционная музыка афроамериканцев — спиричуэлс прозвучали в Колонном зале имени Николая. Зажигательную концертную программу «Музыка с ароматом кофе» представили ведущие солисты и музыканты Национального дома органной и камерной музыки Украины. , за это время программа обновилась и дополнилась новыми музыкальными произведениями. Наталии Кравченко (фортепиано), Олега Мороза (кларнет), а также Лауреатов Международных конкурсов Олега Дудниченко (скрипка) иАртема Полуденного (виолончель).
Кларнетит Олег Мороз продемонстрировал виртуозное владение инструментом. Фото: Татьяна Асадчева
Этот коллектив выступает уже более 20 лет и является хорошо известным поклонникам классического искусства. В репертуаре ансамбля «Рависан» произведения венских классиков, композиторов эпохи романтизма и музыки XX века. Нынешняя концертная программа стала интересным творческим экспериментом, где классика гармонично переплетается с популярными мелодиями современности.
Концертная программа началась джазовым «Дивертисментом» современного композитора Игоря Фролова для скрипки, кларнета и фортепиано. představili-muziku-kavovih-krayin-e50109c.jpg» alt=»В киевской филармонии представили музыку «кофейных» стран» />
Музыкальный ансамль «Рависан». Фото: Татьяна Асадчева
Чрезвычайно оригинальную обработку Адольфуса Хеилсторка известных афроамериканских спиричуэлс: Deep River (Глубокая река) и Great Day (Большой день) представил заслуженный артист Украины Максим Сидоренко, который с первых нот завораживал зрителей глубиной звучания органа.
Посвящение выдающемуся американскому композитору Джорджу Гершвинувыполнили Олег Мороз и Наталья Кравченко. Музыкальный дуэт кларнета и фортепиано представил интересную композицию «After you, Mister Gershwin (После Вас, Мистер Гершвин)». Следует отметить незаурядную музыкальность, виртуозность и артистизм кларнетиста Олега Мороза, который с первых нот завораживал зрители своим выступлением. -filarmoniyi-predstavili-muziku-kavovih-krayin-851608c.jpg» alt=»В киевской филармонии представили музыку "кофейных» стран» />
Фортепианный дуэт Натальи Кравченко и Максима Сидоренко. Фото: Татьяна Асадчева
Украшением концерта стало также выполнение шлягерных Tico-tico no fuba(Тико — тико) бразильского композитора Зекинья ди Абреу и Libertango (Либертанго) Астора Пьяццоллы, искусно сыгравшие (так можно писать?) на фортепиано в четыре руки Наталья Кравченко и Кофейную тематику концерта ярко изобразила первая часть из трио «Café music» современного композитора Пола Шонфилда. Жаль только, что в этот раз в концертной программе прозвучал лишь фрагмент.
Максим Сидоренко выполняет на органе спиричуэлс. Фото: Татьяна Асадчева
Гениальное произведение Autumn leaves(Осенние листья) Жозефа Косма подарили слушателям Наталья Кравченко, Дмитрий Ульянов (ударные) и Андрей Ваславский (контрабас), глубокое звучание которого создавали атмосферу осеннего меланхолического настроения.
джазовые прелюдии Йоханнеса Маттиаса Михела: «Swing Five» на тему хорала «Береги нас, Боже!» («Erhalt uns, Herr»)
«Bossa Nova» на тему хорала «Прекрасный Царь» («Wunderbarer König»)
«Afro-Cuban» на тему хорала «Господи, ты радость» (« In dir ist Freude») прозвучали в исполнении Максима Сидоренко и Дмитрия Ульянова.
Концертная программа на грани классов и популярной музыки имела незаурядный успех. Фото: Татьяна Асадчева
На завершение музыкального вечера яркие эмоции снова дарили музыканты «Рависана», исполнив Блюз Мишеля Маньяни и Джазовые вариации на тему Николо Паганини от Майка Гарсона… К сожалению, акустические возможности и размеры Колонного зала Национальной филармонии, которые значительно больше подходят для исполнения камерной музыки, не давали в полной мере раскрыть яркое и величественное звучание самого органа, поэтому вопрос, относительно поиска нового помещения для коллектива Национального дома органной и камерной музыки остается крайне острым…
В сентябре пожар в костеле Святого Николая уничтожил уникальный орган. После реставрации здание будет передано католическому обществу.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»