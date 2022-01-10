В киевской библиотеке устроят семейный праздник, посвященный традициям Щедрого вечера
Гостей ждет погружение в историю традиций и обрядов
12 января в Национальной библиотеке Украины имени Ярослава Мудрого состоится семейный праздник «Прилетела ласточка: познаем традиции Щедрого веч. Украинские зимние праздники продолжаются. В ночь с 13 на 14 января украинцы празднуют Щедрый вечер. Как возник праздник? Почему именно Щедрый вечер? Какие традиции и обряды существуют и поныне? Об этом и многом другом узнаете на мероприятии.
Украинская научница, доктор педагогических наук, профессор Наталья Богданец-Белоскаленко расскажет о традициях праздника в разных уголках Украины, побуждает хранить их в своей семье. , знать и помнить культурное достояние украинцев.
Телеведущий, кандидат наук по социальным коммуникациямКонстантин Грубичподелится традициями приготовления блюд на Щедрый вечер, откроет забытые старинные рецепты, научит передавать семейное тепло из поколения в поколение, беречь украинское гастронаследие
.Добавят настроения гостям аутентичные украинские щедривки в исполнении талантливых детей-учащихся частного лицея Kid’Z Studio. Атмосферу зимней магии элементами театрализации будут созданы студенты Исторического факультета КНУ им. Т. Шевченко и сотрудники Музея Лысенко.
Щедрый вечер — пора семейного общения, перезвона щедривок. На празднике вспомнят также «Щедрика» Николая Леонтовича, шедевр, органично влиявшийся в мировую культуру.
Гостей ждет погружение в историю традиций, обрядов, народного искусства, фольклора и т.д. В этот вечер будет возможность путешествовать по разным уголкам Украины с рассказами о прошлом и настоящем традициях, которые будут интересны взрослым и маленьким посетителям.
Когда: />Де: Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого, ул. Грушевского Михаила, 1
Вход свободный
Посещение мероприятия возможно при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата тестирования. Также нужно находиться в респираторе или защитной маске.
Дополнительная информация по телефону: 095-84-06-118.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»