В Киевский зоопарк привезли тигра из Харьковского экопарка, который разбомбили россияне
12.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Фото сделано 10 декабря 2021 года.
Российские кафиры продолжают уничтожать Харьков. От обстрелов пострадал Фельдман Экопарк. Животных спасают всей страной. Так львы поехали в Одессу, а тигрица нашла убежище в Киевзоо.
Спасенная тигрица в ужасном состоянии — измучена постоянным стрессом, со стёртыми клыками, облезлой шерстью и наранами на теле
Тигрица будет находиться в карантинной зоне зоопарка в течение месяца. Сейчас специалисты проводят мониторинг состояния животного каждые 15-20 минут.