В киевских супермаркетах дают бесплатные жетоны для домашних животных

magictr | 26.04.2022 | Новости | Комментариев нет

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С помощью жетонов можно разыскать потерянных любимцев. Фото из открытых источников

С помощью жетонов можно разыскать потерянных любимцев.

Во время постоянных тревог, обстрелов, эвакуации из дома и других непредсказуемых ситуациях в войну существует угроза того, что человек может быть разделен с животным.

Поэтому в магазинах АТБ теперь можно получить бесплатные жетоны для животных, с помощью которых можно разыскать потерянных домашних любимцев, сообщает зоозащитная организация UAnimals.

Предотвратить потерю животного можно такими действиями:

  • Загрузите приложение Animal ID и зарегистрируйте в нем домашнего любимца
  • Покажите приложение кассиру АТБ
  • Получите бесплатный жетон с QR- кодом и привяжите его к приложению
  • Повесьте жетон на ошейник животного

Если вы обнаружили утерянное животное, сканируйте QR-код на жетоне своим устройством, чтобы установить связь. связь с владельцем.

Домашние любимцы во время войны также страдают. Многие из них теряют своих хозяев. Так, на пороге дома в Макарове, что на Киевщине, почти месяц верная собака Рини ждала своей погибшей хозяйки.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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