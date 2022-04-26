В киевских супермаркетах дают бесплатные жетоны для домашних животных
С помощью жетонов можно разыскать потерянных любимцев. Фото из открытых источников
С помощью жетонов можно разыскать потерянных любимцев.
Во время постоянных тревог, обстрелов, эвакуации из дома и других непредсказуемых ситуациях в войну существует угроза того, что человек может быть разделен с животным.
Поэтому в магазинах АТБ теперь можно получить бесплатные жетоны для животных, с помощью которых можно разыскать потерянных домашних любимцев, сообщает зоозащитная организация UAnimals.
Предотвратить потерю животного можно такими действиями:
- Загрузите приложение Animal ID и зарегистрируйте в нем домашнего любимца
- Покажите приложение кассиру АТБ
- Получите бесплатный жетон с QR- кодом и привяжите его к приложению
- Повесьте жетон на ошейник животного
Если вы обнаружили утерянное животное, сканируйте QR-код на жетоне своим устройством, чтобы установить связь. связь с владельцем.
Домашние любимцы во время войны также страдают. Многие из них теряют своих хозяев. Так, на пороге дома в Макарове, что на Киевщине, почти месяц верная собака Рини ждала своей погибшей хозяйки.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»